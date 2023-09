﻿Club-Rettung statt Hausbau: Stammgast übernimmt Leipziger Kult-Club Dark Flower

Leipzig. Marko Meyers Hoffnung schrumpfte auf die Größe jenes Mini-Totenschädels, der ihm an einer Kette um den Hals baumelt. Keins der Gespräche mit Interessenten zur Übernahme des „Dark Flower“ lief zielführend. Gedanklich trug der 51-Jährige seinen Club schon endgültig zu Grabe – als sich doch noch jemand meldete. Nun steht fest: Die Geschichte der überregional beliebten Leipziger Location geht weiter – dank eines Stammgastes.

Bei der Abschiedsparty Ende Juli sah Alexander Herbig Tränen in vielen Augen, auch er selbst hatte eine im Knopfloch. „Das darf einfach nicht zu Ende sein“, sagte er sich – im Wissen darum, dass der bisherige Betreiber Meyer in diesem Frühsommer die Schließung verkündet hatte – wegen finanzieller Schwierigkeiten. Der DJane gegenüber signalisierte Herbig, dass er sich vorstellen könne, den Club zu übernehmen. Woraufhin ihn die Frau an den Turntables fragte, wie viel er schon getrunken habe.

Bekenntnis zum Wohnzimmer

Was dann passierte, liest sich wie die Vorlage für einen Musikroman. Eigentlich nämlich hatte der 46-Jährige mit seiner Frau über ein Eigenheim nachgedacht. „Andererseits“, so Herbig, „ist das Dark Flower ja schon unser Wohnzimmer. Wenn wir unterwegs sind, gehen wir immer hierhin.“ Am Ende der familiären Beratung stand das Ergebnis: Hausbau gestrichen, Ja zum Dark Flower.

Wie sehr Alexander Herbig diesen Ort und die so genannte „Schwarze Szene“ liebt, zeigt schon ein länger zurückliegender Entschluss. Der gebürtige Karlsruher, der schon in Hessen, Bayern und Österreich gelebt hat, hatte als Stammgast des Wave Gotik Treffens (WGT) die Nase voll von den vielen Hundert Kilometern Anreise. 2008 zog er nach Leipzig – eine nie bereute Entscheidung.

„Fast wie eine Lebensaufgabe“

Der Techniker in einem Sicherheitsunternehmen, Vater einer elf- und einer 18-jährigen Tochter, hat an früheren Wohnorten bereits Erfahrung mit Gastronomie und Clubbetrieb gesammelt: als stellvertretender Geschäftsführer einer Disco, am Tresen, als Türsteher. Jetzt das Dark Flower zu übernehmen, „das ist fast so etwas wie eine Lebensaufgabe“, sagt er.

Der Keller in der Hainstraße 12 soll nicht nur den Namen, sondern auch seinen Charakter behalten. „Es wird lediglich dezente Veränderungen geben“, kündigt der neue Hausherr an, „hier und da ein neuer Anstrich, leichte technische Neuerungen am DJ-Pult. Zuerst haben wir die Lüftung wieder hergerichtet. Langweilig wird es jedenfalls nicht.“

Wiereröffnung am 6. Oktober

Dazu trägt die nahende Wiedereröffnung bei: Schon am 6. Oktober wird die Tür um 22 Uhr aufgeschlossen, zum gewohnten Eintrittspreis von sechs Euro. „Es wird einige tolle Überraschungen geben“, verspricht Herbig. Zu späterer Stunde wird sich das Happening zur After-Show-Party des Konzerts von Sisters Of Mercy wandeln – die Psychedelic-Rocker beglücken ihre Fans am selben Abend im Haus Auensee.

Die Belegschaft bleibt übrigens dieselbe: Der neue Chef übernimmt das Tresen-Personal Sabrina und Sven. „Auch darüber freue ich mich sehr“, sagt der bisherige Betreiber Marko Meyer, der als Berater ebenfalls präsent bleibt und zumindest vorerst Pläne für ein neues eigenes Etablissement zurückstellt. Herbig dazu: „Er hat so viel Erfahrung und Verbindungen – ich wäre schön blöd, nicht darauf zurückzugreifen.“

Magnet für die Schwarze Szene

Eröffnet hatte das „Dark Flower“ im Jahr 2000 in der Ritterstraße. Fünf Jahre später zog der Club in die von Fußgängern deutlich stärker frequentierte Hainstraße; seit langem gilt er als der Anlaufpunkt für die Schwarze Szene, vor allem beim WGT.

Die Kundschaft soll nach Möglichkeit erweitert werden. „Im Kern bleiben wir schwarz, wollen aber auch für andere Richtungen offen sein, warum nicht beispielsweise Hillbilly oder Hardrock?“ Das wird die Zeit zeigen. Zunächst gilt alle Anstrengung dem Comeback, das sich auch im überarbeiteten Logo spiegelt: Ein Phoenix, Symbol für Neubeginn, hält das DF-Signet fest.

LVZ