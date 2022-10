﻿Leipziger Kultkneipe in Not: Stammgäste wollen die „Vergebung“ retten

Die Leipziger Kultkneipe „Vergebung“ steckt nach den Corona-Beschränkungen, einem Brand und einer Mieterhöhung in den roten Zahlen. Nun wollen Stammgäste ihr bedrohtes Lokal mit einer Spendenaktion retten – mit einem originellen Anreiz.

Braucht Unterstützung: Andreas Strobel in seiner beliebten Kiezkneipe „Vergebung“ in der Bornaischen Straße.

Leipzig. Die Leipziger Kultkneipe „Vergebung“ ist in Existenznot. Unter anderem Corona-Lockdowns, die aktuelle Baustelle an der Bornaischen Straße und Brandschäden haben das Connewitzer Lokal in Bedrängnis gebracht. Nun starteten Stammgäste eine Rettungsaktion.

Auf einer Internetseite sammeln Adelheid Noack und Tilman Loos Spenden für "unser Kiezwohnzimmer". Um Helferinnen und Helfern zu ködern, haben sie einen originellen Anreiz geschaffen: Wer sich für 25 Euro die "Bier-Card 25" zulegt – in Design und Machart ein Klon der Bahncard – bekommt auf seine Biere in der Vergebung 25 Prozent Rabatt. Die Karte ist auf maximal zehn Getränke anwendbar.

Der Bahncard täuschend ähnlich: Mit der „Biercard 25“ wollen Stammgäste die Kultkneipe „Vergebung“ retten. © Quelle: Promo

In der Vergangenheit hatte Wirt Andreas Strobel mit zahlreichen Hürden zu kämpfen – wie bei anderen Gastronomen auch vor allem mit den Folgen der Pandemie-Beschränkungen, aber auch mit schlechter Erreichbarkeit wegen Baumaßnahmen. Im Dezember vergangenen Jahres richtete ein Brand Schäden an der Kneipe an, und die Miete wurde erhöht. Die dadurch entstandenen Schulden sollen nun durch die Spendenaktion getilgt werden, die Zielsumme liegt bei 3.330 Euro.

Strobel, der Anfang der 2000er die Gastronomie im Zirkuszelt am Theater der Jungen Welt und später im „Waldfrieden“ betrieb, eröffnete das „Barrabas“ 2011 – von der Kundschaft wird sie meist „Vergebung“ genannt. Kult ist der Ort wegen seines kauzigen, humorvollen Wirts, aber auch wegen der skurril-schummrigen Atmosphäre und der besonderen Käseplatte.

