﻿Leipziger Verleger Lehmstedt: Das sind meine fünf besten Bücher

Es war ein Wagnis: Mit zwei Büchern gründete Mark Lehmstedt vor 20 Jahren einen eigenen Verlag in Leipzig. Seitdem sind viele Titel zur Geschichte Leipzigs erschienen.

Leipzig. Es ist sein erfolgreichstes und wichtigstes Buch: „Leipzig an einem Tag“ von Doris Mundus, das mittlerweile in achter Auflage mit fast 100.000 Exemplaren erschienen ist. „Corona hat uns total ausgebremst, da weniger Touristen gekommen sind. Sonst wären wir eine Auflage weiter“, sagt Mark Lehmstedt (62), der im März 2003 gegen den Trend in Leipzig einen eigenen Verlag gründete, der inzwischen auf 200 Titel zurückblicken kann. Mittlerweile gibt dieser „Stadtführer für einen Tag“ für 110 Städte in ganz Deutschland heraus. Das sind von Flensburg über Zittau, Kamenz, Freiberg, Quedlinburg bis Konstanz viele Reiseziele, die bei den „Großen“ keine Chance haben. „Das hatte ich ursprünglich zwar nicht vor. Es ist die unerwartete Wirkung eines Leipzig-Buches“, sagt Lehmstedt. Für seine Stadt kommen noch einige Stadtteilführer hinzu, die sich eher ans einheimische Publikum wenden, sowie Spezialführer zur Musikstadt Leipzig oder zum Südfriedhof. Der Verleger, der auch dem Leipziger Geschichtsverein vorsteht, hat ein ungeheures Gespür für Stadtgeschichte und möchte durch eigene Forschungsarbeit weiße Flecken in der Historie tilgen. Was hält er für seine fünf besten Bücher?