﻿Leipziger Lehrer: Wie wird man Lehrkraft des Jahres, Herr Börstler?

Andreas Börstler vom Wilhelm-Ostwald-Gymnasium wurde als deutschlandweit einer von zehn Lehrern des Jahres geehrt. Zu verdanken hat er es zwei Schülerinnen.

Leipzig. Gerade war er noch bei der großen Preisverleihung. Nach Berlin ins „Axica“ am Pariser Platz hatte man ihn eingeladen. Gleich hinter dem Brandenburger Tor nahm er seine gerahmte Urkunde entgegen: „Deutscher Lehrkräftepreis“ steht darauf. Jetzt sitzt Andreas Börstler, 66 Jahre, wieder in seiner Wohnung in der Leipziger Südvorstadt und macht sich ein kleines Pils auf.