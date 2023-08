„Nicht nur Politik für Leute, die in der Südvorstadt aufs Rad steigen“

Leipzig. Große Priorität hat für Die Linke die Bekämpfung von Wohnungsnot sowie die Bezahlbarkeit von Mieten. „Es war ein langer Kampf, die Erhaltungssatzungen in den Milieuschutzgebieten zu beschließen. So können wir die Bezahlbarkeit von Wohnungen in bestimmten Quartieren noch irgendwie sicherstellen“, sagt der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann, der zugleich Fraktionschef der Linken im Leipziger Stadtrat ist.

Die 16 Abgeordneten hätten zwar einiges erreicht – doch vor allem beim Neubau von Sozialwohnungen geht es nur sehr schleppend voran, was auch an der Förderkulisse liegt.

Für Sozialwohnungen Fördermittel vom Freistaat

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) befürchtet bereits einen Stillstand beim Wohnungsbau in Leipzig und warnt vor einer Flaute, sobald die laufenden Projekte abgearbeitet sind. Um das zu verhindern, hat er neue Initiativen angekündigt, die die Fraktion Die Linke unterstützen will. Leipzig sei nach wie vor eine wachsende Stadt, das kommunale Unternehmen LWB könne die Herausforderungen allein kaum schultern, sagt Pellmann. So werden jährlich etwa 2000 bis 3000 neue Wohnungen benötigt, um den Zuzug zu bewältigen.

Eine Linken-Initiative, den Anteil des geförderten Wohnraumes zu erhöhen, war zuletzt allerdings gescheitert. Die Idee: Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ab 2000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche hätten 50 Prozent der Wohnungen im mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungsbau errichtet werden müssen. „Es ist unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass vom Wachstum der Stadt alle profitieren. Die Probleme auf dem angespannten Wohnungsmarkt bekommen zuallererst diejenigen zu spüren, die ohnehin zu wenig verdienen“, so Mathias Weber, der Sprecher der Linken für Wohnungsbau. Die Linken wollen nicht lockerlassen, heißt es. Und den Freistaat Sachsen in die Verantwortung nehmen, Fördermittel bereitzustellen.

Der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann ist auch Fraktionschef der Partei Die Linke im Leipziger Stadtrat. © Quelle: André Kempner

Sozialticket auf Deutschland ausweiten

Mobilität ist für die Fraktion ebenfalls sehr wichtig. Sie hat im Rat gerade einen Prüfauftrag durchgebracht, das Sozialticket zum Deutschlandticket zu erweitern. Damit soll Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, die Anspruch auf eine Leipzig-Pass-Mobilcard haben, preiswerte Mobilität ermöglicht werden. Je mehr Menschen einen unkomplizierten Zugang zum kostengünstigen öffentlichen Personennahverkehr erhalten, desto mehr Autos bleiben in ihren Garagen stehen. Genau das sollte doch im Interesse aller liegen“, so Vizefraktionschefin Franziska Riekewald.

Adam Bednarsky, der Vorsitzende des Stadtverbandes, kündigte an, nicht nur Politik für Menschen machen zu wollen, „die in der Südvorstadt aufs Fahrrad steigen“. Menschen müssten auch aus städtischen Randlagen in die Stadt kommen. „Das Angebot im öffentlichen Nahverkehr muss so gut sein, dass sie aufs Auto verzichten können.“ Es sei doch klar, dass Verkehrswende nur so funktionieren kann. Die Stadt auf der anderen Seite müsse alle Anstrengungen unternehmen, um bis 2040 klimaneutral zu werden. „Es ist aber völlig klar, dass wir die Leute dabei mitnehmen müssen.“

Mehr Aufmerksamkeit für Grünau nötig

Einen besonderen Blick wollen die Linken auf Grünau richten. Jedes vierte Kind, das vom Jugendamt in Obhut genommen wird, wohnt in diesem Stadtteil. In Grünau sei die Schulabbrecher- sowie Schulabstinenzquote besonders hoch. „Das wird ein Schwerpunkt, um den wir uns besonders kümmern müssen“, so Pellmann. Dass die Stadt Jugendklubs, wie in Böhlitz-Ehrenberg, schließen will, nehme die Fraktion nicht hin.

Die Stadträte Franziska Riekewald und Adam Bednarsky, der auch Parteichef der Linken in Leipzig ist, wollen das Sozialticket zum Deutschlandticket erweitern. © Quelle: Dirk Knofe

Pellmann sieht Die Linke in Leipzig gut aufgestellt

Nach derzeitigen Umfragewerten wären die Linken nicht mehr im Bundestag vertreten. Pellmann, der seiner Partei als einer von drei Linkenpolitikern durch ein Direktmandat überhaupt erst den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde ermöglichte, sieht das aber für Leipzig nicht so kritisch. „In einer für die Partei bundesweit sehr schwierigen Situation sind wir in Leipzig gut aufgestellt.“ Anders als auf Bundesebene sei es hier gelungen, unterschiedliche Ansichten und Strömungen unter einem Dach zu vereinen. Das ist für die Fraktion ein Kraftakt, da es dort durchaus Sympathien für die Antifa gibt, die bekanntlich nicht immer zögerlich agiert.

Alle Abgeordneten wollen es bei den Kommunalwahlen 2024 noch einmal wissen, lediglich Marianne Küng-Vildebrand sowie Finanzexperte Steffen Wehmann überlegen aus beruflichen Gründen noch. Die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel sowie Pellmann selbst kandidieren wieder. Doppelmandate sind zwar bei einigen Parteien verpönt. „Ich finde, dass gerade dieses Zusammenwirken viele Vorteile hat und zum Erfolg beiträgt. Meine Priorität ist die Kommunalpolitik“, sagt Pellmann. Dort wolle er am Modell der wechselnden Mehrheiten festhalten und Abstimmungen mit allen demokratischen Kräften beibehalten. Bednarsky: „Wir halten an unserem Ziel fest, auch im nächsten Jahr als stärkste Fraktion aus dem Rennen hervorzugehen.“

