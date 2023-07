Leipziger Markt Musik 2023: Zehn Tage kostenlos Live-Musik im Zentrum

Leipzig. Im August verwandelt sich der Markt in der Leipziger Innenstadt wieder in eine Konzertbühne: Vom 4. bis 17. August spielen zehn Tage lang verschiedene Musikerinnen und Musiker zwei Live-Konzerte pro Tag vor dem Alten Rathaus. Den Auftakt macht die Leipziger Band „The Proms“. Sie spielen neben Rock ’n Roll Hits von heute. Das „Symphonische Blasorchester Leipzig“ schließt sich am Eröffnungstag mit Orchesterklängen an.

Auch die Postpunk-Band „Lamet“ (7. August, 18 Uhr), der Electro Swing-Künstler Friedrich Rau (10. August, 17 Uhr) und der Gospel Chor „Gospel Changes“ (12. August, 17 Uhr) werden während der zehn Tage Konzerte geben. Der von der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ bekannte Deutschrock-Poet Mazze Wiesner aus Chemnitz tritt am 6. August um 17 Uhr mit seiner Band auf.

Internationale Gäste bei der Leipziger Markt Musik 2023

Neben Lokalgrößen bekommt der Markt auch internationalen Besuch: Die britischen Künstler Dozy, Beaky, Mick & Tich kommen am 8. August. Auch „The Animals“ („House of the risin’ sun“) statten dem Festival einen Besuch ab. Mit dem Stadtorchester Imigrante sind Gäste aus Brasilien vertreten. Beim Auftritt des Caravan Orchestra and Choir spielen Musiker aus Israel und Deutschland am 11. August, 17 Uhr, gemeinsam.

Der Krystallpalast Varieté Leipzig verantwortet das Programm des Festivals und gestaltet außerdem am 9. August einen Comedyabend auf dem Markt mit Reifenjonglage, Artistik und Handstandakrobatik. Neben dem musikalischen Programm bieten vier Leipziger Gastronomen Speisen und Getränke auf dem Freisitz an. Plätze dafür können online unter www.leipziger-markt-musik.de reserviert werden.

LVZ