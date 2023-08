﻿„Leipziger Marktmusik“: Böhmischer Polka-Punk trifft auf Thüringer Klöße

Leipzig. Die Welt ist am Samstagabend auf dem Leipziger Marktplatz irgendwie ganz klein geworden. Aus Freiberg reiste Simoni Rahmeier mit ihrem Mann Silvio Hass zur „Marktmusik“ an. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig weit, aber auf der Bühne steht das Orquestra Municipal de Imigrante – das Stadtorchester des brasilianischen 3000-Einwohner-Dorfs Imigrante, das italienische und deutsche Einwanderer einst gründeten. Und Simoni Rahmeier jubelt: „Zwei Musiker kenne ich aus dem Kindergarten!“

Stevie Wonder mit Latino-Note

Sie wedelt mit einer Brasilien-Fahne. Bevor sie nach Sachsen kam und ihren Mann kennenlernte, war sie in Imigrante geboren und aufgewachsen. Auf der Bühne spielt die Big Band einen Samba-Rhythmus, später eine Mamba. Und auch Stevie Wonders „I Just Called To Say I Love You“ erhält eine lateinamerikanische Note. Eine Version des Liedes wie gemacht für die beiden.

Wegen des Stadtorchesters Imigrante sind sie aus Freiberg zur „Leipziger Marktmusik“ gekommen: Simoni Rahmeier, die selbst in der brasilianischen Kleinstadt Imigrante geboren ist, und ihr Mann Silvio Hass. © Quelle: Dirk Knofe

Ein paar Tische weiter findet Jan Faltenbacher nicht nur Gefallen an den brasilianischen Klängen und an seinen Pfifferlingen in Rahm aus der Küche von Auerbachs Keller. Sondern vor allem an der Kombination aus beidem: „Das Zusammenspiel aus gehobener Küche und Live-Musik im Freien ist ausgesprochen gelungen“, sagt er. Mit seinen Eltern und seiner Frau ist er hier – „wie jedes Jahr“, fügt er an. „Das einzige Risiko ist das Wetter. Deswegen haben wir diesmal nicht reserviert.“ Rund 1000 Plätze stellen neben Auerbachs Keller auch der Thüringer Hof, der Ratskeller und Messe-Caterer Fairgourmet an ihren Tischen bereit. Die meisten Tische waren am Samstag zwar sogar schon am frühen Abend besetzt. Familie Faltenbacher hat aber noch ein Plätzchen gefunden.

Gehobene Küche und brasilianische Big-Band-Klänge: Bernd, Martina, Daniela und Jan Faltenbacher (von links) gefällt diese Kombination. © Quelle: Dirk Knofe

Es ist für ein Innenstadtfest an der frischen Luft tatsächlich keine gewöhnliche Küche, die bei der „Leipziger Marktmusik“ noch bis 13. August täglich ab 16 Uhr zur Auswahl steht. Keine Bratwurst, keine Pommes, sondern zum Beispiel Tatar vom Weiderind für 18 Euro, geschmorte Schweinebäckchen mit Pfifferlingen und Kartoffelrösti für 21 Euro, Wiener Schnitzel für 24 Euro oder Zitronen-Sorbet mit Prosecco, Johannisbeeren und gehackter Minze für 7,90 Euro stehen auf den Speisekarten der vier Anbieter. Die Flasche Wein dazu kostet meist etwas unter 30 Euro.

„Nee, das Essen ist mir hier zu teuer“, bekennt da Percy Taubert, der nach eigener Aussage auch schon zu Zeiten Stammgast war, als das Format noch „Classic Open“ hieß. „Ich gönne mir maximal ein Bier“, betont er. Da ist er mit fünf Euro dabei.

Die Klöße auf den Tellern mögen überwiegend thüringischer Bauart sein und die Band, die am späteren Samstagabend den Soundtrack dazu lieferte, stammt aus Berlin – doch ihre Musik klingt eher nach böhmischen Knödeln. „Küsst, tanz, macht, was ihr wollt! Genießt das Leben“, empfiehlt Andreas Wieczorek, Sänger und Saxofonist der Polkaholix. Mittlerweile sind alle Tische besetzt und auch drumherum stehen etliche Leute – ohne Essen, ohne Trinken, einfach nur, um sich das mitreißende Konzert anzuhören.

Billy Idol nach böhmischer Art

Die meisten von ihnen halten sich an Wieczoreks mittleren Ratschlag: Sie tanzen zum Polka-Punk und irgendwann auch zu einer sehr eigenwillig-tollen Version von Billy Idols „White Wedding“. Ja doch: Zwischen Brasilien, Freiberg, Böhmen und Berlin war die Welt am Samstagabend auf dem Leipziger Marktplatz irgendwie ganz klein geworden.

