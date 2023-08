„Leipziger Marktmusik“ eröffnet – zehn Tage Livekonzerte in der City

Leipzig. Mit einem lupenreinen Leipziger Programm hat am Freitag die „Leipziger Marktmusik 2023“ begonnen. Ab 16 Uhr konnten sich die Gäste an den Tischen vorm Alten Rathaus niederlassen. Kurz nach 17 Uhr ging die Newcomer-Band „The Proms“ auf die Bühne und eröffnete mit Titeln von Van Halen, Elvis Presley, den Beatles und CCR die zehntägige Open-Air-Veranstaltung. Angefeuert und beklatscht von Verwandten und Freunden, lockten die Leipziger Jungs mit ihrer Musik zahlreiche Passanten an. Allmählich wurde der Markt voll – die Stimmung war ohnehin gut. Auch das Messemännchen hatte gut zu tun, schüttelte Hände und posierte für Fotos und Selfies. Am Abend ging es mit dem Symphonischen Blasorchester Leipzig weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Messemännchen begrüßte die Gäste zur Eröffnung der „Leipziger Marktmusik“. © Quelle: Dirk Knofe

Kaum noch freie Plätze gibt es für Dienstag, 8. August. Die vier beteiligten Leipziger Wirte sind nahezu ausgebucht für den Abend, an dem es mit zwei original englischen Oldie-Bands zurück in die 1960er-Jahre geht. Ansonsten ist für die Gastronomie-Betriebe Ratskeller, Fairgourmet, Auerbachs Keller und Thüringer Hof das Wetter in den nächsten Tagen die entscheidende Zutat. Gibt es mehrere Tage Regen, gehen sie mit einem Minus nach Hause.

Auf der Bühne: „The Proms“, eine Newcomer-Band aus Leipzig. © Quelle: Dirk Knofe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Marktmusik“ findet bis zum 13. August täglich von 16 bis 22 Uhr statt. Jeden Abend kann das Publikum zwei Livekonzerte erleben: Jeweils ab 17 und ab 20 Uhr stehen Newcomer und gestandene Orchester, Original-Oldie-Bands und Coverbands auf der Bühne. Auch Varieté-Comedy ist dabei. Moderiert wird das gesamte Programm von Tim Thoelke, dem Stadionsprecher von RB Leipzig.

Das sind die Höhepunkte des Programms

Ein Highlight steigt am Dienstag, 8. August, mit zwei britischen Musiklegenden aus den 1960er-Jahren. Um 17 Uhr spielen Dozy, Beaky, Mick & Tich ihre Ohrwürmer wie „Zabadak“, „The Legend of Xanadu“ und „Bend It“. Ab 20 Uhr kommen „The Animals“ mit ihren Hits von „House of the rising Sun“ bis zu „Don’t let me be misunderstood“.

Lesen Sie auch

„A tribute to Amy Winehouse“ heißt es am Montag, 7. August, ab 20 Uhr. Hits der Rolling Stones spielt die Band Engerling am Donnerstag, 10. August, ab 20 Uhr. Die Ohrwürmer des kanadischen Rocksängers Bryan Adams bringt The Adams Family am Freitag, 11. August, ab 20 Uhr auf die Bühne. Die größten Beatles-Songs lässt das Dresdner Freddie-Ommitzsch-Ensemble am Samstag, 12. August, ab 20 Uhr aufleben.

LVZ