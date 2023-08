Los geht’s mit den Livekonzerten am Alten Rathaus – Wochenmarkt verlegt

Leipzig. Nun geht es los: Die „Leipziger Marktmusik“ startet am Freitag. Das bedeutet zehn Sommerabende mit Livemusik und Kulinarik direkt vorm Alten Rathaus. Bis zum 13. August erwarten vier Leipziger Gastronomen täglich von 16 bis 22 Uhr ihre Gäste. Diese sechs Dinge müssen Sie als Besucher wissen.

„Leipziger Marktmusik“: Was sind die Highlights des Programms?

Jeden Tag gibt es zwei Livekonzerte. Newcomer und gestandene Orchester, Original-Oldie-Bands und Coverbands großer Stars stehen jeweils um 17 und 20 Uhr auf der Bühne. Ein Highlight steigt am Dienstag, 8. August, mit zwei britischen Musiklegenden aus den 1960er-Jahren. Um 17 Uhr spielen Dozy, Beaky, Mick & Tich ihre Ohrwürmer wie „Zabadak“, „The Legend of Xanadu“ und „Bend It“. Ab 20 Uhr kommen „The Animals“ mit ihren Hits von „House of the rising Sun“ bis zu „Don’t let me be misunderstood“.

A tribute to Amy Winehouse heißt es am Montag, 7. August, 20 Uhr. Hits der Rolling Stones spielt die Band Engerling am Donnerstag, 10. August, 20 Uhr. Die Ohrwürmer des kanadischen Rocksängers Bryan Adams bringt The Adams Family am Freitag, 11. August, 20 Uhr, auf die Bühne. Die größten Beatles-Songs lässt das Dresdner Freddie-Ommitzsch-Ensemble am Samstag, 12. August, 20 Uhr, aufleben.

Gibt es noch freie Plätze?

Die vier beteiligten Gastronomen von Ratskeller, Fairgourmet, Auerbachs Keller und Thüringer Hof halten insgesamt rund 1000 Sitzplätze bereit, der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es am Rand Stehtische für Leute, die im Vorbeigehen nur mal eine Weile zuschauen möchten und sich im Straßenverkauf selbst Getränke holen. Die beteiligten Gastronomen nehmen Reservierungen per Telefon oder über ihre Webseiten entgegen. Zahlreiche Plätze sind schon vorbestellt, je nach Tag und Programm ist aber durchaus noch etwas frei. Auch spontanes Kommen am Abend ist möglich.

Was kosten Bier, Wein, Cocktails?

Die Preise entsprechen denen vom Vorjahr: Ein Bier, Radler oder Diesel (0,4 Liter) kostet fünf Euro, das Glas Wein gibt es ab sieben Euro, Cocktails ebenfalls ab sieben Euro.

Was passiert bei Regen?

Die „Leipziger Marktmusik“ findet auch bei Regen statt. Zwar haben die Gastronomen einige Großschirme auf dem Markt stehen, aber Regencapes oder Regenschirme sollten bei schlechter Wetterprognose mitgebracht werden. Falls es eine Unwetterwarnung gibt, wird entsprechend der Vorgaben reagiert.

Gibt es genügend Toiletten?

Die Gäste der Marktmusik sollen die öffentliche Toilette am Leipziger Markt benutzen. © Quelle: André Kempner

Für die Open-Air-Veranstaltung werden auch in diesem Jahr keine zusätzlichen Toilettencontainer aufgestellt, unter anderem aus Kostengründen. Die Gäste sollen die öffentliche Toilette benutzen, die sich unter dem Markt am Eingang zur S-Bahn-Station befindet. Sie wird mit einer Fahne noch zusätzlich ausgeschildert. Bei einem „Bedürfnis“ suchen viele Marktbesucher die Gaststätten in der Umgebung auf, was nicht gerade für Begeisterung bei den Gastronomen sorgt. Daher sollen die Wirte das Marktmusik-Publikum zum öffentlichen WC schicken. Allerdings ist es nicht behindertengerecht. Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Menschen dürfen deswegen die Toilette hinter der Bühne benutzen.

Was wird mit dem Wochenmarkt?

Der Leipziger Wochenmarkt vorm Alten Rathaus zieht wegen der Marktmusik auf den Augustusplatz um. © Quelle: Dirk Knofe

Der Leipziger Wochenmarkt in der Innenstadt findet an den nächsten drei Terminen – also am 4., 8. und 11. August – auf dem Augustusplatz statt, zu den bekannten Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr. Der samstägliche Wochenmarkt auf dem Richard-Wagner-Platz öffnet unverändert an gleicher Stelle von 10 bis 16 Uhr.

