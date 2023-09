Leipziger Markttage und verkaufsoffener Sonntag am Wochenende

Leipzig. Am Freitag beginnen in der Leipziger Innenstadt die Leipziger Markttage. Bis zum 3. Oktober werden die Stände im Stadtkern von 10 bis 20 Uhr geöffnet haben. Dabei soll es ein vielfältiges kulinarisches und kulturelles Angebot geben, wie die Stadt mitteilte.

Unter anderem werden der historische Handwerkermarkt im Salzgäßchen, ein Markt mit italienischen Spezialitäten auf dem Nikolaikirchhof und Gastronomie und Handel auf dem Markt vertreten sein. Außerdem sind Angebote in der Grimmaischen Straße, der Peterststraße und der Reichsstraße geplant. Auch musikalisch bieten die Leipziger Markttage Unterhaltung: Auftreten werden unter anderem das Ton Kollektiv, Happy Felling, Takayo, die Dresdener Dampferband und Christian Zumpe sowie NEA Marten & Friends.

Ein Highlight bietet am 23. September die erste Eierkuchen-Olympiade des Leipziger Kochkunstvereins. Dabei treten Hobbyköche und Profis gegeneinander an. Am Ende darf das Essen von den Zuschauern und Zuschauerinnen verkostet werden. Am 3. Oktober findet der „Tag des Erzgebirges“ mit klassischen Bergmannsliedern sowie rockiger Musik aus der Region statt. Zudem wird eine Bergparade den Tag ausklingen lassen.

Am kommenden Sonntag findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag statt, an dem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Außerdem findet dann ab 10 Uhr ein Erntedankgottesdienst unter dem Motto „offen für alle“ statt, der von der Nikolaikirche Leipzig gestaltet wird. Der Erntedankbrunnen wird zu diesem Anlass mit Obst und Gemüse hergerichtet werden. Es soll anschließend für gemeinnützige Zwecke weitergegeben werden.

