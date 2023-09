﻿Leipziger Markttage locken in die City: Süßes, Wein und Sonntagsshopping

Leipzig. Die 46. Markttage sorgen bis einschließlich 3. Oktober für ein buntes Treiben in der Leipziger Innenstadt. Dabei hat am 24. September der verkaufsoffene Sonntag noch zusätzlich in die City gelockt. Die LVZ hat in die Einkaufstüten geschaut und die Leipzgerinnen und Leipzigern gefragt, wie die Markttage bei ihnen ankommen.

Während von der Marktbühne bei angenehmen Temperaturen zünftige Blasmusik ertönt, schlendern die Kauflustigen in die Konsumtempel der Innenstadt. Denken die Leipziger schon an Weihnachten? „So weit bin ich noch nicht im Kopf“, sagt Barbara Födisch. Aber sie habe BH-Hemdchen aus Baumwolle bekommen, freut sich die Rentnerin.

Barbara Födisch nutzt den verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen. © Quelle: Dirk Knofe

Katharina und Steffen Hager aus dem Leipziger Süden haben Kleidungsstücke für den Herbst erworben – Jacke, Mütze und einen Gürtel. Aber auch Bücher als Vorbereitung auf ein Studium, das die ausgebildete Verwaltungsangestellte demnächst beginnt. „Wir kaufen lieber in der Stadt als im Internet ein“, sagt das Ehepaar unisono. Auch leckeres Vierkornbrot, das der 16-jährige Sohn am Montag als Pausenbrot mit zur Schule nimmt.

Steffen und Katharina Hager lieben es, in der Innenstadt einzukaufen. © Quelle: Dirk Knofe

Ein Prosit der Gemütlichkeit – Markttage vorm Alten Rathaus

Gutes Wetter, gute Laune und gute Tröpfen gibt es für die Besucherinnen und Besucher am Sonntagnachmittag auf dem Markt. Erst wird das Töchterchen bespaßt – mit einer Fahrt im Mini-Riesenrad und einer Eistüte. Später genehmigt sich Anna Dettmann mit Freund Lars vorm Alten Rathaus ein Gläschen Wein zur Livemusik.

Ein Prosit der Gemütlichkeit lautet das Motto auch am Cider-Stand. Martin Greier, Grundschullehrer mit musikalischer Passion, besucht Jura-Studentin Tanja Adam bei der Arbeit und lässt sich ein Glas vom leckeren Getränk einschenken. „Das Wetter spielt mit, die Musik ist gut, und wir genießen das Leben“, plaudert der 27-Jährige, der nahezu 15 Instrumente spielen kann.

Freunde treffen: Martin Greiner und Tanja Adam vom Cider-Stand am Alten Rathaus in Leipzig. © Quelle: Dirk Knofe

Kürbisse für den Backofen und zur Dekoration

Herbst ist Kürbiszeit, das gehört definitiv zu den Leipziger Markttagen. Bastian Pittack aus Sachsen-Anhalt baut das Fruchtgemüse seit zehn Jahren an. Ob Acorn- oder Spaghetti-Kürbis für den Backofen oder die dekorativen Früchtchen für den Garten, der Bauer verrät auch schmackhafte Rezepte.

Leipziger Markttage bis 3. Oktober

Ein Höhepunkt der Markttage ist der „Tag des Erzgebirges“ am 3. Oktober. Es werden klassische Bergmannslieder und rockige Musik aus der Region erklingen. Zudem wird eine Bergparade den Tag ausklingen lassen.

Die Stände rund um den Leipziger Markt haben täglich, von 10 bis 20 Uhr, geöffnet.

