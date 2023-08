Leipziger Mensa für veganes Angebot ausgezeichnet

Leipzig. Die Mensa am Leipziger Medizincampus hat bei einer bundesweiten Auszeichnung der vegan-freundlichsten Mensen durch die Tierschutzorganisation „Peta“ drei von fünf Sternen erhalten. Das teilte die Organisation mit. Die beste Auszeichnung von fünf Sternen wurde an zwei rein vegane Mensen vergeben: die Mensa „Pasteria TU Veggie 2.0“ in Berlin und die Mensa „Rote Beete“ in Bochum.

Insgesamt 29 Mensen erhielten drei Sterne

Bundesweit haben insgesamt 41 von 58 Studierendenwerke, welche die Mensen an den Universitäten betreiben, an einer Umfrage teilgenommen, auf der die Bewertung basiert. „Das Studentenwerk Leipzig bietet täglich drei vegane Gerichte an – ein Komponentengericht, ein Pastagericht und ein Wok-Gericht“, begründete „Peta“ die Bewertung. Außerdem würden an Klimastreiktagen oder am Earthday im Rahmen von speziellen Aktionen weitestgehend vegane Klimatellergerichte angeboten. Neben der Leipziger Mensa bekamen noch 28 weitere Standorte ebenfalls drei Sterne, darunter die Mensa Neuwerk in Halle. Vier Sterne erhielten die betreibenden Studierendenwerke in Hamburg und in Mainz.

Bereits zum siebten Mal hat „Peta“ die vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands gekrönt. Die letzte Verleihung fand 2019 statt, damals hatte die Tierschutzorganisation zum ersten Mal überhaupt fünf Sterne verliehen. Den Angaben nach nahmen beim aktuellen Ranking mehrere Mensen teil, die beim letzten noch nicht dabei waren. „Die Entwicklung zeigt, dass die vegane Ernährung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist“, schließt die Organisation daraus.

