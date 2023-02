Zum Diebstahl des 28.000 Euro teuren Perser-Teppichs auf der Messe Haus-Garten-Freizeit sind am Dienstag neue Details bekannt geworden. Danach soll ein „anonymer Hinweis“ die Ermittler auf den Aufbewahrungsort des Teppichs aufmerksam gemacht haben.

Leipzig. Am Dienstag wurden neue Details über den rätselhaften Teppich-Diebstahl auf der Leipziger Messe Haus-Garten-Freizeit bekannt. Wie der betroffene Teppichhändler auf LVZ-Nachfrage erklärte, soll es während des Abbaus seines Messe-Standes einen anonymen Hinweis gegeben haben, wo sich das 28.000 Euro teure Stück befinde. Er habe den Teppich deshalb noch am gleichen Tag bei der Rückreise in sein Geschäft südlich von Hamburg mitnehmen können. Das 2,50 mal 3,50 Meter große Exemplar aus Ghom-Seide befinde sich aktuell wieder bei ihm im Laden. Wie berichtet, war das Verschwinden des Teppichs am Sonntagmorgen bekannt geworden.