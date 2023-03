﻿Leipziger Lotto-Millionär(in) gesucht: Wer hatte am 18. Februar sechs Richtige?

Leipzig. Exakt 2.472.227 Euro hat eine Leipzigerin oder ein Leipziger im Lotto gewonnen. Das ist inzwischen mehr als zwei Wochen her – doch bisher hat sich der unbekannte Glückspilz noch nicht bei der Sächsische Lotto-GmbH in der Oststraße gemeldet. Das Unternehmen sucht nun nach der Gewinnerin oder dem Gewinner.

Leipzig gewinnt mit „Sechs Richtigen“ fast 2,5 Millionen Euro

Die oder der Unbekannte hatte am Freitag, 17. Februar, gegen 17 Uhr in einer Leipziger Annahmestelle einen folgenschweren Spielschein mit zwölf Tipps abgegeben. Der siebte Tipp führte am Tag darauf zum Gewinn. Am 18. Februar gab Sachsenlotto die „Sechs Richtigen“ bekannt, die fast 2,5 Millionen nach Leipzig bringen sollen. Die Zahlenfolge lautete: 7 – 28 – 36 – 40 – 43 – 49.

„Es ist möglich, dass die Gewinnerin oder der Gewinner wegen der Ferien den Gewinn noch nicht bemerkt hat“, sagte Kerstin Waschke, Sprecherin der Sächsischen Lotto-GmbH, am Montag. „Bisher wurde die Spielquittung weder in einer Annahmestelle geprüft noch bei uns, bei der Sächsischen Lotto-GmbH angemeldet.“ Dies sei bei Gewinnen in dieser Höhe äußerst ungewöhnlich. Die oder der Gesuchte habe ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt und müsse daher den Gewinn selbst anmelden.

Bisher noch kein Gewinn dieser Größenordnung verfallen

Die Lottospielerin beziehungsweise der Lottospieler hat drei Jahre nach der Ziehung Zeit, um den Gewinn bei der Lottogesellschaft anzumelden. Dafür sei die sogenannte Transaktionsquittung als Nachweis notwendig. Nicht abgeholte Gewinne fließen laut dem Unternehmen in die Finanzierung von Sonderauslosungen. Bisher sei jedoch noch kein Gewinn dieser Größenordnung im Freistaat Sachsen verfallen, betonte Kerstin Waschke.

Den Jackpot hatte die künftige Millionärin oder der künftige Millionär jedoch nicht geknackt – dazu fehlte die richtige Superzahl. Unterdessen stieg der Hauptgewinn für die nächste Ziehung laut sächsischer Lottogesellschaft auf rund 23 Millionen Euro an.