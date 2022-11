﻿Leipziger „Montagsdemo“ aufgespalten: Zwei Protestzüge auf dem Innenstadtring

Mit deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie getrennt in zwei Gruppen wurde zum Wochenstart auf dem Leipziger Innenstadtring demonstriert. Aus dem Gegenprotest gab es erneut mehrere Blockadeversuche.

Leipzig. Nach einem offenen Disput während der "Montagsdemo" in der vergangenen Woche in Leipzig haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer inzwischen aufgeteilt. An diesem Montag demonstrierten nun zwei Gruppen mit sichtbarem Abstand auf dem Innenstadtring.