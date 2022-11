﻿Mord an Leipziger Jesse L.: Droht nur Höchststrafe von zehn Jahren Haft?

Mordangeklagter Max D. in Handschellen auf dem Weg in den Gerichtssaal. Psychiatrischer Gutachter und Jugendgerichtshilfe schilderten nun, wie er in die Drogenszene abrutschte.

Leipzig. Als Polizisten bei der Mutter des Mordverdächtigen alles auf den Kopf stellten, erwartete sie eine Überraschung. "Auf dem Dachboden fand ich eine XXL-Sporttasche, die war so schwer, dass ich dachte, da ist Skiausrüstung drin", erinnerte sich eine Beamtin beim Prozess um den Mord an Jesse L. (19) am Mittwoch im Landgericht Leipzig. Wie sich herausstellte, soll die Tasche, die Max D. (20) dort versteckt hatte, mit kiloweise Rauschgift vollgepackt gewesen sein. Schon zuvor hatten Ermittler in der Wohnung des Angeklagten eine Indoorplantage mit Cannabis-Pflanzen entdeckt. Doch wie konnte es passieren, dass der Sohn eines Zahnarztes und einer Lehrerin derart tief in die Drogenszene rutschte? Seine Entwicklung könnte dazu führen, dass er mit einer milderen Jugendstrafe davonkommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe die ganzen Schicksalsschläge durch Kiffen verarbeitet“, räumte Max D. vor Gericht ein. Gerade mal zwölf Jahre war er alt, als er den Leichnam seines Vaters im Keller des Hauses der Familie fand. Der Zahnarzt hatte sich selbst stranguliert. Zudem erlitt seine Mutter einen Schlaganfall und war teilweise gelähmt. Zeitweise war sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach dem Tod des Vaters habe er angefangen, Rauschgift zu konsumieren, erzählte Max D., seine bisherigen Hobbys wie Klavier spielen, Breakdance und Basketball spielten bald keine Rolle mehr.

„Unkonventionelle Wege zum Reichtum“

Auch seine Zukunftspläne änderten sich. Nach dem Realschulabschluss wollte Max D. eigentlich das Abitur machen und dafür sogar die 11. Klasse wiederholen. Doch dann kam die Corona-Krise und wohl auch eine Hinwendung zu einem anderen, materialistischen Lebensstil. Wie die Jugendgerichtshilfe berichtet, brach er die Schule ab, jobbte in einem Call-Center und einem Autohaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Berufsausbildung und Studium seien kein Thema mehr gewesen. Zunehmend habe der Angeklagte „ohne Anstrengungsbereitschaft hedonistischen Tagträumereien“ nachgehangen, beschrieb der psychiatrische Gutachter im Prozess, Matthias Lammel, den Zustand von Max D. Der junge Mann habe seinen Lebensunterhalt durch Daytrading an der Börse und Dropshipping, eine spezielle Form des Onlinehandels, bestreiten wollen. Mit dem Geld aus einer Versicherung seines Vaters – immerhin 32 000 Euro – sollte der Start in die Selbstständigkeit gelingen. 2021 verlobte er sich, zog mit seiner Partnerin in eine eigene Wohnung.

Sein Tagesablauf war jedoch offenbar nicht der eines Startup-Gründers, der sich mit aller Kraft seine eigene berufliche Existenz aufbauen will. Gegenüber dem Gutachter schilderte Max D., dass er gegen 8 Uhr aufgestanden und später dann ein paar Stunden ins Fitnessstudio gegangen sei. Danach habe er sich an den Computer gesetzt, um mehr über Daytrading zu erfahren. „Sozialisations- und Reifedefizite“ machte Lammel bei dem Angeklagten aus. Drogengeschäfte waren für ihn womöglich der Weg, um schnelles Geld zu machen. Max D. wollte dem Psychiater zufolge „unkonventionelle Wege gehen, um zu Reichtum zu kommen“.

Verurteilung nach Jugendstrafrecht angeregt

Doch auch das misslang wohl. Wie vor Gericht bekannt wurde, hatte Max D. in der Dealer-Szene massive Schulden aus fehlgeschlagenen Rauschgiftgeschäften. Dies soll auch der Grund gewesen sein, weshalb er gemeinsam mit Jesse L. einen Drogendeal abziehen wollte. Laut Anklage erschoss er bei diesem Treffen am 11. Januar gegen 19 Uhr seinen Bekannten – heimtückisch und aus Habgier, um an dessen Rauschgift zu gelangen, wie die Staatsanwaltschaft meint.

Anhaltspunkte, dass Max D. zum Tatzeitpunkt nicht Herr seiner Sinne war, gibt es nach Erkenntnissen des Experten nicht. Es lägen weder Hinweise auf einen Rauschzustand vor noch auf eine Tat im Affekt. Auch eine psychopathologische Fehlentwicklung sei nicht zu konstatieren. Max D. gilt mithin als voll schuldfähig. Allerdings regte die Jugendgerichtshilfe wegen seiner Reifedefizite an, den Angeklagten nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Die Höchststrafe liegt in dem Fall bei zehn Jahren Haft.