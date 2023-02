﻿Mordfall Jesse L.: Verteidiger legen Revision gegen Urteil ein

Zweifel an Preisträgerin Geipel – was wird mit dem Erich-Loest-Preis?

Er soll am 24. Februar in Leipzig vergeben werden: Der Erich-Loest-Literaturpreis, der an den Leipziger Schriftsteller erinnert. Doch über der Preisvergabe liegt jetzt ein Schatten. Grund sind Vorwürfe gegen die Preisträgerin Ines Geipel. Es geht um ihre Zeit als DDR-Leichtathletin und ihre führende Rolle als Gesicht der DDR-Dopingopfer-Hilfe.