﻿„Hakenkreuz und Notenschlüssel“ – wie Leipzig in einer finsteren Zeit musizierte

Musik weckt Emotionen: Wie das in der Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus funktionierte, zeigt die Sonderschau „Hakenkreuz und Notenschlüssel“ im Stadtgeschichtlichen Museum.

Illustration einer Werbeseite für die Gewandhauskonzerte in Leipzig, Zeichnung: Rudolf Lipus, aus: Illustrierte Zeitung, 1940. Zu sehen ist sie in der neuen Ausstellung „Hakenkreuz und Notenschlüssel – die Musikstadt Leipzig im Nationalsozialismus“ im Stadtgeschichtlichen Museum.

Leipzig. Wie ein Band, das im Verlauf der Zeit immer mehr zerbricht, ist die Ausstellung gestaltet. Menschen werden in den Strom der Zeit hineingerissen. „Hakenkreuz und Notenschlüssel“ heißt die Sonderschau, mit der das Stadtgeschichtliche Museum im Haus Böttchergäßchen erstmals sehr umfassend die Musikstadt im Nationalsozialismus beleuchtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Besondere: Es wird auf Opfer, aber auch Täter, Profiteure und Mitläufer geschaut, auf jene, die sich im damaligen Kulturbetrieb rund um Gewandhaus, Konservatorium, Thomanerchor und Co. eingerichtet haben. Die bekannten Kulturstätten waren keineswegs Bollwerke der Demokratie. Gezeigt werden neun Schicksale und Karrieren. Thomaskantor Günther Ramin, die nach London emigrierte Sängerin Elena Gerhardt, Gewandhauskapellmeister Hermann Abendroth und die gefeierte Jazzpianistin Jutta Hipp sind ebenso dabei wie Helmut Bräutigam. Letzterer komponierte beispielsweise Liebeslieder zur Laute, war aber ein glühender Nationalsozialist.

„Hakenkreuz und Notenschlüssel“ heißt die neue Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum: Die Kuratoren Sebastian Krötzsch und Kerstin Sieblist sowie Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke und Museumschef Anselm Hartinger (v.l.) stellen das Projekt vor. © Quelle: Dirk Knofe

„Eine wichtige Ausstellung, die überfällig ist“, betont Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke). Leipzigs zeitgenössisches Musikschaffen sei eng mit Traditionen verbunden. Dieses Spannungsfeld müsse – auch mit Blick auf den Nationalsozialismus – aufgearbeitet werden. „Es ist ein neuer Zugang zu einem scheinbar ausgeforschten Thema“, sagt Anselm Hartinger, der Direktor des Museums. „Die Musikstadt ist eine große Säule von Leipzig. Wir können uns aber nicht nur die Erfolge heraussuchen, sondern müssen uns auch mit blinden Flecken, den schwierigen Seiten, beschäftigen. Das tut weh, befreit aber auch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick in die Ausstellung „Hakenkreuz und Notenschlüssel“ – das Stadtmuseum widmet erstmals dem Thema „Musikstadt im Nationalsozialismus“ eine größere Schau. © Quelle: Dirk Knofe

Wie Nationalsozialismus und Musikleben sich verzahnen

In der Weimarer Republik, in den 1920er- und 1930er-Jahren, war das Leipziger Musikleben wirklich vielfältig. Die Oper hatte nahezu eine avantgardistische Phase, die Synagogen boten vielfältige Konzerte, selbst die berühmte Tänzerin Josephine Baker trat 1929 in Leipzig auf. Doch mit der Machtübernahme durch die Nazis 1933 hat sich alles drastisch verändert.

Systematisch wurde das musikalische Leben gleichgeschaltet, missliebige Künstlerinnen und Künstler von den Bühnen und aus den Konzertsälen entfernt, die Werke jüdischer Komponisten als entartet verboten, der Jazz verpönt, Arbeiterchöre aufgelöst. Gleichzeitig wurde die Illusion einer prosperierenden Musikstadt Leipzig aufrechterhalten. Nicht wenige Solisten, Dirigenten, Komponisten profitierten von den frei gewordenen Stellen oder dienten sich dem System an. Kuratorin Kerstin Sieblist: „Mich hat vor allem überrascht, wie schnell diese Entwicklung sich vollzogen hat.“ Co-Kurator Sebastian Krötzsch ergänzt: „Die Ausstellung zeigt, wie sich Nationalsozialismus und Musikleben immer weiter ineinander verzahnten, wie Hakenkreuz und Notenschlüssel in Leipzig vielfach fusionierten und welche Mechanismen wirkten.“

Das im Krieg zerstörte Gewandhaus ohne Mendelssohn-Denkmal, 1940. © Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig / Johannes Widmann

Wie sich die Swingszene entzieht

Wie ein „völkisch aufgeladener Geniekult“ entsteht, wird im Umgang mit den beiden Musik-Ikonen deutlich: Richard Wagner und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Während das Mendelssohn-Denkmal vorm Gewandhaus 1936 wegen dessen jüdischer Herkunft entfernt wird, soll für Wagner ein monumentales Nationaldenkmal am Elsterflutbecken entstehen. Aber auch Bach wird vereinnahmt, etwa beim Reichs-Bach-Fest 1935. Dabei wird der Blick in der Ausstellung ebenfalls auf die Jazz- und Swingszene gerichtet, da Leipzig damals zu den Hotspots dieser heißen Rhythmen gehörte. Junge Leute – die Swingjugend mit dem Hot Club Leipzig – versuchten, weiter ihrer Leidenschaft nachzugehen. Zumindest bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Thomaskantor Günther Ramin probt um 1940 mit den Thomanern. © Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Wer möchte, kann sich viele Tondokumente anhören, die anschaulich verdeutlichen, wie sich das musikalische Leben entwickelte und wo es dann aber auch verstummte. Vertieft wird alles in einer Begleitpublikation.

Geöffnet ist die Schau bis zum 20. August, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintritt sechs, ermäßigt drei Euro, bis 18 Jahre ist frei.