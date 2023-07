DDR-Tropfenlampe kehrt zurück – Skulptur soll am Museumskarree entstehen

Am 22. Juli

Soli-Konzert nach „Tag X“ in Leipzig: „Kesselmusik“ in der Südvorstadt geplant

Mehr als 1000 Personen waren am sogenannten „Tag X“ in Leipzig von der Polizei eingekesselt – bis zu elf Stunden lang. Mit einem Konzert am 22. Juli an Ort und Stelle wollen verschiedene Bands ihre Solidarität mit den Betroffenen erklären.