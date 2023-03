﻿Leipziger Musikalienhandlung M. Oelsner ist eine der ältesten Deutschlands

Schon mehr als 100 Jahre lang versorgt die Musikalienhandlung M. Oelsner in der Schillerstraße die ganze Region mit „allem in Sachen Musik außer Instrumente“. Porträt eines Leipziger Originals.

Leipzig. Die Familie lebt für die Musik – seit mehr als 100 Jahren. 1860 wurde dafür der Grundstein gelegt. 163 Jahre später erfreut sich die Musikalienhandlung M. Oelsner eines wundersamen erfrischenden Daseins. Ihr Chef strahlt regelrechte Zuversicht aus. „Klar, wir haben manche Tiefen durchlebt und glücklich überwunden …“, sagt ­Michael Rosenthal. Er heißt zwar nicht Oelsner, ist aber ein Spross der Familie. Sein Urgroßvater Maximilian Oelsner stieg 1879 in die 1860 gegründete Firma Stangel ein und übernahm sie 1880. Sein Sohn Curt war dann 1912 deren Inhaber geworden und nach seinem Tod im Jahre 1937 führte dessen Witwe ­Johanna das Unternehmen bis 1969 weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und: Ihre Tochter Ingeborg wiederum half zwischenzeitlich mit im Laden, heiratete Pfarrer Heinrich Rosenthal und ihr gemeinsamer Sohn Michael hält heute noch die Geschäfte der Firma M. Oelsner in seinen Händen. Mit inzwischen 81 Jahren. Er lebt eine wahrlich lange, wohl einzigartige Tradition fort.

Mit der Musik verbunden

„Als Chef stand ich die Jahre über durchaus zehn bis zwölf Stunden im Geschäft oder hatte im Büro zu tun. Naja, heute sind es vielleicht noch zehn“, meint der Vater dreier Kinder. Die übrigens alle drei mit der Musik verbunden sind. Die erste Tochter Constanze (Jahrgang 1966) ist seit Herbst vorigen Jahres neben ihrem Vater Mit-Geschäftsführerin der Oelsnerschen Unternehmung und jetzt die eigentliche Chefin. „Sie ist seit der Wende mit im Geschäft aktiv, hatte zuvor als studierte Lehrerin für Musik und Deutsch gearbeitet. Aber die Zeit nach 1990 war recht kompliziert, sodass sie uns seitdem voll und ganz zur Seite steht.“ Dafür bestand sie vorher noch die Prüfung als Musikalienhändlerin in Bonn mit Bravour.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die jüngste Tochter, Cornelia (Jahrgang 1976) erfreut als Sängerin im Chor die Besucher in der Musikalischen Komödie Leipzig. Sohn Tobias (51) hat zwar Jura studiert, „ist aber seit vielen Jahren als Musikmanager zugange“. Und Rosenthals Ehefrau Waltraud (77) betreut seit 1967 die Kunden im Oelsner-Laden – zusammen mit den übrigen sechs Beschäftigten.

Auf die Frage, ob seine Familie über ein außergewöhnliches Musik-Gen verfügt, antwortet Rosenthal schmunzelnd: „Musik steckt irgendwie an.“ Belässt es aber nicht damit und bringt es auf den Punkt: „Wir sind Diener der Kultur.“ Ein beeindruckendes, und nicht zuletzt auch nachdenklich stimmendes Credo.

Onkel schließt Lehre ab – und fällt im Krieg

Denn einfach ist es für ihn und seine Vorfahren nie gewesen, sich der Kultur zu verpflichten, „den Laden am Laufen zu halten. Während der Weltwirtschaftskrise zum Beispiel. Natürlich hatten es auch die Weltkriegszeiten in sich“, erzählt Rosenthal und erinnert sich an den Bruder seiner Mutter. „Frithjof, der Sohn meiner Oma, hatte bereits die Buchhändlerlehre abgeschlossen und war als Nachfolger vorgesehen. Er fiel im Krieg 1941.“

Durchbeißen war für seine Großmutter eine fast alltägliche Aufgabe. Gerade auch nach dem zweiten großen Krieg. In der Firmenchronik heißt es sehr einfühlsam: „Sie steuerte die Musikalienhandlung mit viel Geschick, Sachkenntnis und Tatkraft, aber auch mit Liebe zu diesem Beruf und persönlicher Ausstrahlungskraft an manchen Klippen vorbei.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Frau, die gern Geige spielte und seinerzeit Malerei an der Staatlichen Berliner Kunstakademie studiert hatte und zunächst als Zeichenlehrerin in Leipzig arbeitete. Eines ihrer Gemälde hat der Enkel im Obergeschoss seines Geschäftes stehen – stolz präsentiert auf einem Notenständer.

Versagtes Studium und Drohung zu DDR-Zeiten

Ihr Stehvermögen schätzt er besonders an seiner Großmutter. Hielt es die Jahre über als Ladeninhaber genauso. Zu DDR-Zeiten hatte er gleichfalls so manche Hürde zu überspringen. „Als Pfarrers-Sohn durfte ich kein Abitur machen, nicht studieren“, berichtet der Senior. Das hat ihn nicht abgehalten, seinen Weg zu gehen, nahm eine Lehre auf, wurde Musikalienhändler und verdingte sich ab 1961 seine ersten beruflichen Sporen im Geschäft der Familie. Gleichzeitig studierte er an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig Musikwissenschaft – was auch sonst. Alles Schritte hin zum „Diener der Kultur“.

Diese waren für ihn mitunter sogar bedrohlich. Etwa, als Anfang der 1970er-Jahre plötzlich Vertreter des DDR-Volksbuchhandels bei ihm auftauchten und ihn drängten, „zu verkaufen. Privatbetriebe waren ja nicht so gern gesehen. Aber unser Geschäft verstaatlichen – das kam nicht infrage. Also habe ich Nein gesagt.“ Dabei sei allerdings die Angst mitgeschwungen, was nun geschehe. „Wider aller Befürchtungen tat sich nichts. So ist unser unternehmerisches Wirken zeitlebens in privater Hand geblieben“, sagt Rosenthal nicht ohne ­Genugtuung.

Lesen Sie auch

Dennoch hatte dieses Nein Konsequenzen, die er aber schon kannte. „90 Prozent des Gewinns der privatwirtschaftlichen Firmen kassierte der Staat als Steuern ein. Da blieb für uns nicht viel übrig. An große Investitionen war nicht zu denken.“ Die Zufriedenheit mit dem, was der Handel einbrachte, zeigt er um so lieber. „Gut Geld gemacht haben wir die Jahre zwar nie. Wir hielten jedoch durch. Es reichte zum Leben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unser Katalog beinhaltet 60 000 Titel“

Geschafft haben er und seine Mann- beziehungsweise Frauenschaft dies durch ein umfangreiches Verkaufssortiment. „Musikalien – das ist alles in Sachen Musik außer Instrumente“, erklärt der gebürtige Gersdorfer (Landkreis Döbeln). Also Notendrucke in allen Versionen – „für alle Instrumente vom Klavier bis zur Ukulele“ – zugleich Bücher über Musik und Komponisten und Interpreten. „Unser Katalog beinhaltet 60 000 Titel.“

Auch CDs sind seit Längerem im Angebot, ebenso Veranstaltungskarten. Letzteres, seit 1946 ein Teil von Oelsner, hat so manche lange Schlange vor dem Geschäft beschert. Selbst nach der Wende, etwa wenn es um Silvester-Tickets für die 9. Sinfonie von Beethoven im Gewandhaus geht. „Fürs Rolling-Stones-Konzert 2003 auf der Festwiese standen viele bei uns an.“ Darüber hinaus betreibt Musik-Oelsner einen Versandhandel. In die ganze Welt „gehen die bestellten Sachen“, sagt Rosenthal. Zum Beispiel nach Israel, Nordeuropa und sogar nach Australien.

Von Musikgrößen und Musiklegenden

Kein Wunder, dass unter den Kunden viel Prominenz zu finden ist. Das Buch, in dem die zahlreichen bekannten Stars aufgezählt sind, ist recht dick, gefüllt mit „hunderten Fotos von Künstlern, die bei uns einkauften“. Die weltberühmten Sänger Peter Schreier und Theo Adam, der international verehrte Geiger und Dirigent Yehudi Menuhin zählen ebenso dazu wie die Gewandhauskapellmeister und Thomaner-Kantoren, neben Musikgrößen zahlreicher Länder, Musikern, Künstlern aller Couleur sowie vielen Musikliebhabern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So manche liebevolle Würdigung des Musikalien-Ladens M. Oelsner belegt seine ­Bedeutung und nationale Größe. Der frühere Gewandhauskapellmeister Kurt Masur etwa schrieb zum 150. Geburtstag 2010 an ­Michael Rosenthal folgende Worte: „Ganz gleich, aus welchem Ort ­beziehungsweise Kontinent ich Sie anrufe, ganz gleich, welche Partituren ich wünsche, ich weiß genau, dass es bei Ihnen in zuverlässigen Händen ist, weil Sie nicht nur verkaufen oder vermitteln, sondern ein kundiger Musikfachmann der Werke sind, die Sie Ihren Kunden überlassen.“

Und der langjährige erste Konzertmeister des Gewandhauses, Gerhard Bosse, der später bei den Japanischen Philharmonikern spielte, lobte 1999 in einem Brief das Geschäft: „Hier kann sich der Kunde wohlfühlen und in Ruhe ‚stöbern‘“.

Dem Durchhaltevermögen der Oelsners und Rosenthals ist dies zu verdanken. „Klar, auch in der Marktwirtschaft muss man sich durchbeißen. Genauso wie früher. Aber ich bin immer zuversichtlich geblieben. Auch in schwierigen Momenten.“ Gelungen sei dies vor allem durch den familiären Zusammenhalt, „er hat uns stark gemacht“.

Dieser Artikel ist in der März-Ausgabe der LVZ Wirtschaftszeitung erschienen. Sie möchten die Printausgabe der LVZ Wirtschaftszeitung erhalten? Einfach hiergratis abonnieren. Weitere Inhalte finden Sie ab jetzt auch digital unter wirtschaftszeitung.lvz.de