Newsletter „Leipzig Update“

Mittwoch in Leipzig: Schwerer Betrugsverdacht gegen Leipziger Sportverein

Es wäre bisher einmalig in der Geschichte des Sächsischen Fußballverbandes, wenn sich die Vorwürfe gegen einen Leipziger Verein bestätigen würden. In mehreren Altersklassen seien Spielerpässe in den verschiedenen Mannschaften vorgenommen worden, so der Vorwurf. Inzwischen ist der komplette Verein für den Spielbetrieb in allen Ligen gesperrt. Was steckt dahinter?