﻿Leipziger Nachtrat sucht Verstärkung: Warum es eine „Koordinierungsstelle Nachtleben“ braucht

Leipzig. Der „Fachbeauftragte für Nachtkultur“ Nils Fischer ist seit rund eineinhalb Jahren im Amt, nun soll sein szeneseitiges Äquivalent folgen: Noch bis 21. April läuft die Ausschreibung für die „Koordinierungsstelle Nachtleben“, die die Belange des Leipziger Nachrats gegenüber der Stadtverwaltung vertreten soll. Wozu es diese Stelle braucht, was man als Bewerber mitbringen sollte und was sich seit Fischers Amtsantritt getan hat, darüber sprechen Jana Milbrodt und Felix Heukenkamp vom Nachrat im Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die offensichtliche Frage zuerst: Wozu braucht es diese Stelle?

Jana Milbrodt: Auf städtischer Seite haben wir ja bereits Nils Fischer als Fachbeauftragten für Nachtkultur, der im Kulturamt angestellt ist und sich um alle Belange auf Seiten der Verwaltung kümmert. Die neue Koordinierungsstelle wird eine Art Geschäftsführung des Nachtrates und koordiniert dessen Belange: die Organisation des monatlichen Plenums, Themen vorbereiten, Bedürfnisse sammeln und diese dann mit Nils Fischer besprechen und an die Stadt weiterleiten. Also ein Sprachrohr aus der Szene in die Verwaltung und wieder zurück.

Und warum macht’s nicht jemand vom Nachrat selbst?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Milbrodt: Weil wir alle ehrenamtlich tätig sind und gerade nach Corona in unseren Institutionen und Unternehmen viel zu tun haben. Damit sind wir aus- und manchmal fast überlastet. Da ist es wichtig, dass all das, was uns beschäftigt, gesammelt und organisiert wird.

Felix Heukenkamp: Bislang haben wir als Nachtrat diese Aufgaben übernommen und stoßen damit an unsere Grenzen. Es bleibt nur wenig Zeit, um uns anderer und größerer Themen anzunehmen, mit denen wir uns eigentlich befassen sollten. Die Mitglieder im Nachtrat sind alles Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet, und die Koordinierungsstelle tut in diesem Kontext das, was ihr Name sagt.

Und die Person sitzt dann auch im Rathaus und ist bei der Stadt angestellt?

Heukenkamp: Nein, da herrscht immer ein bisschen Verwirrung. Genauso wie Nils Fischer immer fälschlicherweise als Nachtbürgermeister bezeichnet wird, den es bei uns nicht gibt. Das Ziel ist eine Doppelspitze bestehend aus einer verwaltungsseitigen Stelle, die Nils hat, und der neuen Koordinierungsstelle als szeneseitige Vertretung. Die wird nicht im Rathaus sitzen, sondern wirkt aus dem Nachrat heraus. Wo genau der Arbeitsplatz sein wird, daran arbeiten wir noch.

Anschubfinanzierung aus dem Haushalt 23/24

Das Gehalt für die Stelle kommt aber trotzdem aus dem Etat der Stadt und ist im Doppelhaushalt 23/24 festgeschrieben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Milbrodt: Das war im ursprünglichen Konzept nicht so angedacht, sondern sollte szeneseitig finanziert werden, ist für uns aber gerade einfach nicht zu leisten, hauptsächlich wegen der Nachwirkungen von Corona. Wir haben wiederholt versucht, andere Mittel zu akquirieren, irgendwann war uns aber klar, dass das Konzept zusammenbrechen wird, wenn wir es nicht bald schaffen. Also haben wir uns an die Politik gewandt, und die Fraktionen haben dann den entsprechenden Antrag im Stadtrat gestellt, was nun auch geklappt hat. Es handelt sich aber nur um eine Anschubfinanzierung für 2023 und 2024. Danach soll die Stelle von der Szene finanziert werden. Wir sind sehr dankbar, dass das geklappt hat und die Stadt uns so unterstützt hat.

Was auch der Grund ist, warum die Ausschreibung erst jetzt, eineinhalb Jahre nach der Vorstellung des Konzepts, erfolgt?

Milbrodt: Genau.

Heukenkamp: Die Notwendigkeit dieser Stelle ist schon länger offenkundig, gerade Corona hat nochmal deutlich gemacht, wie sehr es eine gute Vernetzung und Koordinierung braucht. Der Nachtrat hat sich da zwar sehr zügig gebildet, aber die interne Strukturierung hat viel Zeit in Anspruch genommen.

Zur Person Jana Milbrodt wurde 1991 in Buchholz bei Hamburg geboren und lebt seit 2018 in Leipzig. Sie arbeitet als Projektmanagerin im Kupfersaal und ist seit 2021 Vorständin des LiveKommbinats, das Teil des Leipziger Nachrats ist. Felix Heukenkamp wurde 1991 in Halle geboren, lebt seit 2012 in Leipzig und arbeitet seit 2016 im Elipamanoke. Er ist seit 2020 als Vertreter des Clubs im Livekommbinat aktiv und Gründungsmitglied des Nachrats.

Welche Qualifikationen sollte man mitbringen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Milbrodt: Hauptsächlich Organisationstalent und den Willen, sich in die Szene reinzufuchsen, egal ob die Person sich schon auskennt oder erst einarbeiten muss. Da braucht’s ein offenes Wesen, Strukturiertheit und ein gutes Gefühl für Priorisierung. Der Nachtrat und auch Nils Fischer werden dabei erstmal kräftig unterstützen.

Heukenkamp: Auch ein Grundverständnis für kulturpolitische Arbeit sowie eine gewisse Leidenschaft, Eigeninitiative und Selbstorganisation sind wichtig. Wir werden die Person auf jeden Fall erstmal an die Hand nehmen, bis sie uns an die Hand nehmen kann. Bisher haben wir jeden gut eingearbeitet, und wir sind auch eine sehr offene und vielschichtige Szene. Ich denke, das könnte ein sehr interessanter Job werden.

Milbrodt: In der Ausschreibung klingt das alles vielleicht ein bisschen viel, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Uns ist bewusst, dass eine Person allein all das erstmal nicht abdecken kann, weshalb wir appellieren, sich zu bewerben, und dann klären wir das im persönlichen Gespräch ab. Wir werden niemanden ausschließen, der oder die nur sieben von zehn Kriterien erfüllt.

Um welche Themen und Bereiche wird’s dann abseits der Clubs gehen?

Heukenkamp: Im Prinzip alles, was die Nachtkultur und -ökonomie in Leipzig betrifft. Die Clubs sind da natürlich sehr präsent, aber es geht auch unter anderem um Sicherheit, Awareness, gesundheitliche Aspekte, die Nutzung von Freiflächen, Ruhestörung oder – das hatten wir zuletzt – den Taktplan der LVB. Das Leipziger Nachtleben ist eine wichtige Tourismuskomponente, hat aber immer einige Probleme mit sich gebracht, die man zwar oft lösen konnte, manchmal aber auch eskaliert sind, weil nicht alle Beteiligten an einem Tisch zusammengekommen ist. Dafür ist der Nachtrat da, und die Koordinierungsstelle bündelt all das.

„Tatsächlich ist Nils Gold wert.“

Kurzer Blick auf die andere Seite: Was hat sich seit Nils Fischers Amtsantritt verändert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mildbrodt: Alles!

Heukenkamp: Tatsächlich ist Nils Gold wert. Er hat uns so einige Türen geöffnet, die Menschen an einen Tisch gebracht, ist ansprechbar für die kleinsten Probleme und hat ein sehr großes Fachwissen, wer für was zuständig ist oder wie die Rechtslage ist. Das hat man auf Kulturseite ganz selten. Wer Musik macht, in der Gastronomie arbeitet oder einen Club hat, hat keine Ahnung von Verwaltungsdeutsch oder weiß, was man wo beantragen kann. Da hat sich Nils als sehr, sehr wertvoll erwiesen.

Milbrodt: Er macht das auch wirklich mit Leidenschaft, auch wenn ein Job in der Verwaltung erstmal nicht danach klingen mag. Da es die Koordinierungsstelle bislang noch nicht gibt, übernimmt er vorläufig auch davon einige Aufgaben und ist Ansprechpartner der Szene, hat jeden Club und jeden Verein besucht und sich vorgestellt. Ich könnte ihn nachts 3 Uhr anrufen, und er würde mir weiterhelfen.

Heukenkamp: Aber damit stößt er nun mal auch allmählich an seine Grenzen, und deshalb ist es wichtig, dass nun die Koordinierungsstelle wie vorgesehen endlich besetzt wird.

Als er sein Amt angetreten hat, gab’s Kritik daran, dass es niemand aus Leipzig wurde, sondern jemand von außerhalb...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heukenkamp: Ich erinnere mich – wir wurden aber eines Besseren belehrt. Es war nicht notwendig, Leipzig in- und auswendig zu kennen. Für die neue Stelle ist es natürlich wichtig, sich in der Leipziger Szene auszukennen. Das bedeutet aber nicht, dass man sie wie auch Nils nicht noch kennenlernen kann. Wichtiger ist ein Grundverständnis für kulturpolitische Arbeit, die Person muss aber nicht aus Leipzig kommen, gerade Impulse und Vorerfahrungen aus anderen Städten können da wertvoll sein.

Info: Die Bewerbungsfrist für die „Koordinierungsstelle Nachtleben“ läuft noch bis 21. April. Alle Infos unter www.livekommbinat.de.