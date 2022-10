﻿Unbändiger Drang nach Freiheit

Arbeitstier und Genussmensch, Jurist und Philosoph, Ossi und Wessi: Gerd Rohde vereint diese Gegensätze. Er ist kein Mann, der in Schubladen passt oder in solchen denkt. Sein Leben gibt auch ein Stück Leipziger Stadtgeschichte preis – von Aufstieg, Fall und Neuanfang. Ein Nachruf von Tobias D. Höhn.

Leipzig. Die Leipziger Innenstadt ist sein Revier – und er sticht aus der Masse heraus. Sakko im englischen Stil, Strohhut, Pfeife. So habe ich ihn das erste Mal gesehen, irgendwann Mitte der 2000er Jahre. Und ich habe mich sofort gefragt: Was der wohl beruflich macht? Ein paar Wochen später sah ich ihn nachmittags bei einem Gläschen Weißwein sitzen. Zwischenfazit: Kein Tourist! Und dann treffe ich ihn wie aus dem Nichts im Bayerischen Bahnhof beim Frankenstammtisch. Wir kommen ins Gespräch – von Pfeifenraucher zu Pfeifenraucher. Wir haben uns lange unterhalten – und lange nicht mehr. Jetzt ist er tot. Und eigentlich erst jetzt lerne ich ihn richtig kennen (und schätzen).

Er selbst beschreibt sich auf einem Online-Stammtischportal so: „In Leipzig als Spross einer alten Patrizierfamilie geboren, von wilden Pelzhändlern ins kapitalistische Ausland in zarter Jugend nach Frankfurt am Main entführt, in Offenbach Abi gemacht und dann ins Schweizer Exil zum Studium geflüchtet, studierte ich danach noch zwei Jahre Jura in Würzburg.“

Ehrlich gesagt, ich habe das nie gelesen. Warum auch, man kennt sich, duzt sich. Und weiß eigentlich kaum etwas vom anderen. Heute erzähle ich seine Geschichte.

Das Ende des Pelzhandels und der Neubeginn im Westen

Wer heute den Brühl entlang schlendert, kann sie nur noch erahnen: die einstige Weltstraße der Pelze; bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten der weltweit bedeutendste Umschlagplatz für so genannte Rauchwaren. Kunden aus aller Welt gingen auch bei Familie Rohde und ihrem Pelzhaus G. Nauck (Inh. Johannes Rohde) am Brühl 43 ein und aus.

Doch Pelze und DDR – das passt wenig zusammen. Die meisten Pelzhändler gehen daher nach Ende des Krieges in den Westen und siedeln sich rund um den Messestandort Frankfurt am Main an. Pelzkaufmann Günther Rohde, gelernter Kürschner, und seine Ehefrau Christa gehen mit dem 1948 in Leipzig geborenen Gerd 1950 nach Offenbach. „Wir hatten erst mal gar nichts“, sagt Christa später oft. Aber sie hatten eine Vision und den inneren Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung. Und dies geben sie auch Gerd mit auf den Lebensweg.

Jurist statt Kürschner

Das erste Mal zeigt sich das ganz bewusst, als Gerd 1966 zur Bundeswehr soll; damals gibt es noch die Wehrpflicht. Er weigert sich und hat die Rückendeckung des Vaters, der mit den Erlebnissen des zurückliegenden Krieges im Gepäck, weiß, was es heißt, an der Waffe zu dienen. Und weil der Junge nicht Kürschner werden will, tritt er sein Jurastudium im schweizerischen Lausanne an – und entgeht damit der Bundeswehr.

Es folgt ein klassischer Lebenslauf: Erstes und zweites Staatsexamen, Promotion, Eröffnung einer Rechtsanwaltskanzlei in Würzburg am Heiligabend 1974. Und privat: Hochzeit mit Angela, Sohn und Tochter werden geboren. Trennung. Zweite Hochzeit mit Elke, zwei Töchter werden adoptiert. Das Leben hält viele Überraschungen bereit…

Zurück in der Stadt seiner Vorväter

Oft wird das Jahr 1989 als Schicksalsjahr bezeichnet – mit Leipzig als Keimzelle der friedlichen Revolution. Es muss aufwühlend für Gerd gewesen sein, die Bilder im Fernsehen zu sehen aus der Stadt seiner Vorväter. Am 31. Oktober 1989 setzt er sich an die Schreibmaschine und schreibt einen Antrag an den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik (Justizministerium) zur Eröffnung einer Kanzlei in Leipzig. Er wird der erste zugelassene Anwalt aus der BRD in der Noch-DDR. Fortan firmiert er unter Dr. Gerd Rohde, Inhaber der Kanzlei Rohde, Fachanwalt für Steuerrecht und vereidigter Buchprüfer.

Jenseits dieses Superlativs, ist es für ihn aber auch eine Wiedergutmachung. „Leipzig ist mein Jerusalem“, sagt er. Er stürzt sich in die Arbeit, will seinen Beitrag zum Wiederaufbau leisten, Neues schaffen und genauso sehr Altes erhalten. Er tritt für die ein, denen vor dem Zweiten Weltkrieg alles genommen wurde. Viele Restitutionsansprüche jüdischer Mitbürger fechtet er durch. Wie einst die Pelzkunden: weltweit verstreut sind seine Mandanten.

Er fühlt sich als überzeugter Sachse, ist geschichtlich bewandert und möchte Leipzig gerne etwas zurückgeben. So kauft er das Haus, in dem seine Kanzlei sitzt, um es zu sanieren, vielleicht gar ein Domizil für Pelzhändler zu schaffen. Dass er anderthalb Jahre auf einer Baustelle lebt, ist es ihm wert. Und wieder hat sich durch diese Idee eine neue Tür geöffnet. Als er sich einen Kredit besorgen möchte, sitzt ihm Mario Müller gegenüber. Und diesem sagt er auf den Kopf zu: „Mit Ihrer Klugheit sind Sie in einer Bank völlig falsch. Kommen Sie zu mir.“ Zwei Jahre später tritt Müller in die Kanzlei ein und lernt Gerd Rohde schätzen als „loyal, seriös, unabhängig und Verfechter liberaler Werte und hohem Berufsethos“. „Die Basis für das, was ich heute bin, hat Gerd gelegt. Er hat mir das Rüstzeug mitgegeben, das lernt man in keinem Studium“, sagt Müller. Rohde habe seine Fälle durchdacht wie ein Schachspieler, energisch und sachlich stark in den Argumenten.

Keine Zeit für Langeweile

Tausende Kilometer legt er zwischen seinen Kanzleien in Würzburg und Leipzig zurück. Gerne auch mit seiner Piper, einem einmotorigen Flugzeug. „Er hat sich vor nichts gescheut“, sagt seine dritte Ehefrau Margitta. Gerd ist mehr als ein Rechtsanwalt. Er ist auch Pilot und Sportschütze, spielt Trompete und Dudelsack und liebt die Naturfotografie. Er ist Gründungsmitglied der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft und des Lions Club Saxonia, Mitglied im Thomaner-Förderkreis und Wegbegleiter des FDP-Kreisverbandes Leipzig. Alle, die ihn kennen, sind sich einig: langweilig wird es mit Gerd nie.

Ein liberaler Geist auf der nimmermüden Suche nach neuen Herausforderungen – auch intellektuell. Tagsüber liest er Akten, abends philosophische Bücher. „Papa war ein Geistesmensch, wie es sie selten gab und gibt. Ein Intellektueller, Worte mussten wohl bedacht gewählt werden, eine seichte Unterhaltung gab es nicht“, erinnert sich Tochter Dorothea. „Da zitierte er Ovids Metamorphosen, die lateinische Ausgabe aus dem Bücherregal greifend, um das Gesagte nochmals zu überprüfen.“ Er kann sich in Büchern vergraben, ohne sich dahinter zu verschanzen.

Schöne Autos und guter Wein

Dafür genießt er viel zu sehr das Leben, auch das gehört zu seinem Verständnis von Freiheit und Selbstbestimmtheit. Möglichst viele Facetten des Lebens kennenlernen, sich ausprobieren. Dazu gehören auch gutes Essen, fränkischer Wein und schottischer Whisky und viele schöne Autos. Mit einem dieser Autos, einem englischen dunkelgrünen Panther, schafft er es zwei Mal in die LVZ. Weil das Auto zu dreckig für die Umweltzone ist, aber zu jung für den Oldtimer-Status, legt er sich mit der Stadtverwaltung an.

Keine Rechthaberei, aber ein Streit um Sinn und Unsinn. Genau nach Geschmack des Freigeistes, der Normen und Denkverbote kritisch in Frage stellt, ein Anwalt mit Leib und Seele. Damals sagt er: „So streng wie in Leipzig gibt es deutschlandweit keine weitere Umweltzone und das, obwohl wir hier den freien Wind haben. Im flachen Leipziger Land wird alles weggefegt, aber in Dresden, in unserer Landeshauptstadt, in diesem Kessel? Dort gibt‘s keine Umweltzone. Alles Kappes. Wenn man die Verordnungen konsequent zu Ende denken würde, müsste das Rauchen im Freien verboten werden und nur in geschlossenen Räumen gestattet sein.“

In Leipzig geboren, in Leipzig gestorben

Der Mann mit dem Strohhut – ein Visionär. „Seine Worte ‚Go east, young man!‘ klingen mir jetzt noch in den Ohren“, sagt Sohn Stephan. Ausschlaggebende Worte für den Berufseinstieg in Sachsen. In der Trauerfeier zitiert Tochter Dorothea den römischen Philosophen Seneca: „Wie lange ich lebe, liegt nicht in meiner Macht, dass ich aber, solange ich lebe, wirklich lebe, das hängt von mir ab.“

Gerd Rohde hat in seinen 74 Lebensjahren viel gepackt. Ein ausgefülltes, erfülltes Leben, selbst gestaltet. Am Nachmittag seines Todestages schaut er im Krankenhaus gemeinsam mit seiner Ehefrau Margitta noch die Post durch. Sie hält die Stellung in der Kanzlei, seit 1991 ist sie seine Assistentin, mehr und mehr seine Vertraute und dann seine Ehefrau und große Liebe. Noch zwei Wochen solle sie durchhalten, dann sei er wieder da, gibt er ihr mit auf den Weg. „Ich hab nicht soviel Zeit, ich hab noch so viel zu tun“, sagt er den Ärzten der Herzklinik. Dieser Tag sollte sein letzter sein, der 30. Juli 2022.

Von Tobias D. Höhn