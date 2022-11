﻿Leipziger Naturkundemuseum gehört in die Champions League

Im März 2023 geht der Umbau im Bowlingtreff fürs Naturkundemuseum los. Das ist überfällig, denn das Museum gehört in die Champions League, findet LVZ-Redakteur Mathias Orbeck.

Leipzig. Die älteren Leipzigerinnen und Leipziger haben ihren Bowlingtreff geliebt. Jüngere gehen oft achtlos an dem beschmierten Gebäude unweit der Haltestelle am Leuschnerplatz vorbei, das mittlerweile seit 1997 leer steht. Doch nun ist die Perspektive greifbar. Das Naturkundemuseum, seit vielen Jahren auf Odyssee nach einem geeigneten Standort, wird dem postmodernen Baudenkmal der letzten DDR-Jahre neues Leben einhauchen. Das hat der Stadtrat bereits im April 2020 beschlossen, nachdem der vorherige Standort in Halle 7 der ehemaligen Baumwollspinnerei an den hohen Kosten grandios gescheitert war. Wie andere Standorte, etwa das Stadtbad, zuvor.

Lesen Sie auch