﻿Das sind die schönsten Badeseen im Leipziger Neuseenland

Das Leipziger Neuseenland umfasst mehr als 20 Gewässer. Die LVZ stellt die größten und bekanntesten Badeseen vor – mit Informationen zur Entstehungsgeschichte und Freizeitangeboten.

Leipzig. Sommer, Sonne, Seen: Das Leipziger Neuseenland ist bei Hitze und während der Ferien ein beliebtes Ziel für Badeausflüge. Viele Einheimische und Urlauber pilgern an die Gewässer, um sich eine Abkühlung zu verschaffen. Bei über 20 Seen im Leipziger Neuseenland ist die Auswahl groß, doch nicht alle Seen sind auch als Badegewässer zugelassen. Die LVZ hat die zehn bekanntesten Badeseen zusammengestellt – mit Informationen zu ihrer Entstehungsgeschichte, Freizeitangeboten und was es sonst noch zu erkunden gibt.