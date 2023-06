Kommt neue Bewegung ins zuletzt gestoppte Projekt Harthkanal? Laut Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig, soll eine Machbarkeitsstudie zur touristischen Nutzung erstellt werden. Die Hoffnungen im Neuseenland sind groß.

Leipzig/Markkleeberg. Für das millionenschwere Projekt „Harthkanal“ im Süden Leipzigs gibt es neue Hoffnung: Die Akteure im Neuseenland nehmen einen neuen Anlauf, um doch noch eine schiffbare Gewässerverbindung zwischen Cospudener See und Zwenkauer See zu etablieren. Wie der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen (CDU), am Rande der Kabinettssitzung der Landesregierung in Markkleeberg ankündigte, ist eine Machbarkeitsstudie zum Kanal geplant. Mit der sächsischen Staatsregierung sei eine entsprechende Übereinkunft erzielt worden.