﻿Rotbraunes Wasser im Leipziger Neuseenland: „Man sollte besser keine helle Kleidung anziehen“

Störmthaler See und Kanupark

Das rostbraune Wasser hinterlässt auch im Kanupark am Markkleeberger See seine Spuren: Die Anlage ist rot-braun gefärbt. Nach Angaben der Betreiber fragen Gäste derzeit häufiger nach den Ursachen.

Das Wasser ist im Leipziger Neuseenland insbesondere im Störmthaler See rostbraun verfärbt – auch der Kanupark ist betroffen. Experten und Behörden geben Entwarnung: Eine Gefahr bestehe nicht. Der Bürgermeister in Großpösna will nun das Gespräch mit der LMBV suchen.

