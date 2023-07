﻿Leipziger Gemeinden Nikolai und Thomas wollen eigenständig bleiben

Leipzig. Das Landeskirchenamt Sachsen (LKA) will die beiden Leipziger Innenstadtgemeinden zu einem Schwesternkirchverhältnis zwingen. Doch sowohl die Thomas-, als auch die Nikolaikirchgemeinde wehren sich dagegen – und haben dazu das Kirchliche Verwaltungsgericht eingeschaltet. Am Montag wurde verhandelt, eine Entscheidung liegt aber noch nicht vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund: Die Kirchenbezirkssynode, also quasi das hiesige Parlament der evangelisch-lutherischen Kirche, hatte die Bildung von neun Regionen beschlossen, um Strukturen zu verschlanken und Geld zu sparen – denn wegen der schwindenden Mitgliederzahlen steht immer weniger Kirchensteuer zur Verfügung. Für die Kirchgemeinden der Innenstadt hatte die Synode aber eine Ausnahme vorgesehen und diese vom Vereinigungsdruck befreit. Das LKA scherte sich darum nicht – und ordnete eine „Verschwisterung“ von St. Nikolai und St. Thomas zum 1. Januar 2022 an. Alle Bemühungen um einen Kompromiss scheiterten.

Furcht vor einer tatsächlichen Fusion

Beide Gemeinden pochen auf ihre Eigenständigkeit; sie verweisen auf den markenbildenden Charakter ihrer Kirchen – als Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution (St. Nikolai) und als musikalisches Zentrum des Thomanerchors (St. Thomas). Ein Schwesternkirchverhältnis würde zunächst zwar „nur“ bedeuten, dass die Verwaltung der Nikolai- in die Regie der größeren Thomasgemeinde übergeht – also zum Beispiel die Pfarrer komplett in der Thomasgemeinde angestellt wären. Befürchtet wird aber, dass das Ganze nur der erste Schritt hin zu einer tatsächlichen Fusion der Innenstadtkirchen wäre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vertreter beider Gemeinden hatten im Streit der vergangenen Jahre wiederholt deutliche Worte an das LKA gerichtet, weil es Gesprächsangebote nicht wahrgenommen habe. Von einem „autoritären Gebaren“ war die Rede und von einer „fehlenden Kompromiss- und Kommunikationsbereitschaft“ in Sachsens Kirchenzentrale. Der frühere Thomaskirchenpfarrer Christian Wolff hat sich in seinem jüngsten Blogbeitrag erneut mit dem Thema befasst. 380 000 Menschen hätten im vergangenen Jahr die evangelische Kirche verlassen, die kirchlichen Institutionen setzten sich damit aber nicht öffentlich auseinander, sondern beschäftigten sich nur mit sich selbst, so Wolffs Kritik. Die Menschennähe kirchlicher Arbeit und damit die Qualität kirchlicher Existenz drohten auf der Strecke zu bleiben. Der Niedergang werde so „auch in den Bereichen beschleunigt, die bis jetzt noch zu den Leuchttürmen der Kirche gehört haben“.

Lesen Sie auch

Wolff: „Selbstherrliches Agieren kirchenleitender Organe“

Die Situation sei dramatisch genug, erklärte Wolff am Montag gegenüber der LVZ. „Wir können es uns eigentlich nicht erlauben, dass sich innerkirchlich so ein Streit abspielt“, sagte der Pfarrer, der in seinem Blog aber betont, dass das LKA den Gemeinden gar keine andere Wahl als den Rechtsweg gelassen habe. Diese müssten sich gegen das „selbstherrliche Agieren kirchenleitender Organe“ wehren.

Britta Taddiken berichtete von einer angenehmen Atmosphäre in der rund vierstündigen Verhandlung am Montag. Die Thomaskirchen-Pfarrerin rechnet für den Dienstag mit einer Entscheidung, wenigstens aber mit einem Tenor des Gerichts.

LVZ