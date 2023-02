﻿Mehr Platz für Leipziger Nobelpreis-Institut: Erweiterungsbau geplant

Bis 2029 sollen auf Leipzigs Alter Messe für etwa 27 Millionen Euro Hightech-Labore und Büroräume entstehen. Aber das war am Dienstag nicht das einzige Gastgeschenk von Ministerpräsident Michael Kretschmer für Nobelpreisträger Svante Pääbo.

Leipzig. Der Nobelpreisträger ist als Erster draußen. Mit offenem Hemd über dem Shirt und Leder-Clogs über seinen roten Socken ist er wiegenden Schrittes durch die Drehtür in die Kälte geeilt, um den Ministerpräsidenten in Empfang zu nehmen. Ursprünglich hatten sich Svante Pääbo und Michael Kretschmer nur zum Kaffee verabredet, heißt es. Jetzt ist doch ein kleines Medienereignis daraus geworden: Am Dienstag hat Sachsens Regierungschef den schwedischen Forscher und das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig besucht.