﻿Svante Pääbo über seine Auszeichnungen: „Meinem Sohn ist das eher peinlich“

Leipzig. Svante Pääbo kennt das Gefühl längst: Alle wollen etwas von ihm – ein kurzer Plausch hier, ein gemeinsames Foto dort. Nachdem er im Alten Rathaus am Mittwoch die Leipziger Ehrenmedaille erhalten hat, nimmt er den Trubel gelassen hin. Während seine Frau Linda Vigilant am Büffet Essen holt, spricht er kurz mit der LVZ.

Erhält die Ehrenmedaille einen Platz neben dem Nobelpreis?

Wo wir den Nobelpreis aufbewahren, das verrate ich doch nicht. Sonst kommen Diebe (lacht). Ich denke, die Ehrenmedaille kommt zu den anderen Auszeichnungen, neben den Japan-Preis.

Den haben Sie 2020 in Tokio erhalten. Was denken eigentlich Ihre Kinder über all die Auszeichnungen?

Meine Tochter Freya ist 10. Sie genießt den Rummel. Mein Sohn Rune ist 18 und ein bisschen schüchtern. Ihm ist das eher peinlich, glaube ich.

„Nicht zu jedem Thema eine Meinung in die Welt setzen“

Haben Sie selbst sich daran gewöhnt, Nobelpreisträger zu sein?

Es gibt ein merkwürdiges kulturelles Phänomen: Man wird plötzlich nicht mehr als Forscher gefragt, sondern als Nobelpreisträger. Und zwar auch über Sachen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Ich muss aufpassen, nicht zu jedem Thema eine Meinung in die Welt zu setzen.

Finden Sie inzwischen wieder die Zeit für Ihre Forschung?

Ja, trotz all der Anfragen klappt das. Denn ich werde immer besser darin, Nein zu sagen.

Im Oktober hatten Sie auf die Frage, was Sie mit dem Preisgeld anstellen, über Ihr Sommerhaus in Schweden gesprochen. Haben Sie dort schon etwas investiert?

Die Toilette brauchte dringend eine Reparatur. Das haben wir erledigt – aber nicht mit dem Geld vom Nobelpreis. Das Dach müssten wir allerdings auch mal erneuern.

