﻿Gegen Verfall und Wildparken: Wie ein Gohliser um den Anger in seinem Stadtteil kämpfte

Leipzig. Hansgeorg Herold mag es, wenn er aus seinem Wohnhaus auf die Straße tritt und – das ist nicht übertrieben: Zum ersten Mal seit 30 Jahren mag er, was er sieht, ganz und gar. Herold, 80 Jahre alt, Ur-Leipziger und seit mehr als 40 Jahren Gohliser, lebt an der Menckestraße. Von seinem Haus sind es nur wenige Schritte bis zu dem kleinen mandelförmigen Platz inmitten der Straße. Lange Jahre hat ihn der Blick darauf so sehr gestört, dass er Fotos und Dokumente gesammelt, Anrufe bei der Stadt gemacht hat und als Gründungsmitglied im Bürgerverein Gohlis um eine bessere Zukunft des Platzes gerungen hat. Jetzt sagt er: „Es ist richtig schön geworden.“

Der kleine Platz in der Menckestraße ist der Gohliser Anger. Früher, als Gohlis noch ein Dorf und kein Stadtteil von Leipzig war, war der Anger Zentrum des Ortes. Auf der nach heutigen Maßstäben winzigen Fläche standen eine Schule, Feuerwehr-Utensilien, ein Betsaal, ein Gefängnis – also vieles von dem, was eine Gemeinschaft halt so brauchte. Zuletzt standen auf dem Anger ein paar Bäume und wildgeparkte Autos. Viele hielten das für praktisch. Hansgeorg Herold hielt es für ahistorisch und unverfroren, schließlich parke er sein Auto auch nicht einfach auf der Wiese im Rosental.

Hansgeorg Herold gehört zu jenen Menschen, die die Geschichte und das Lebensgefühl in ihrem Stadtteil umtreiben. Die Menckestraße krümmt sich seit rund 500 Jahren unverändert durch Gohlis, obwohl sich drumherum so viel getan hat. Erst war sie umstanden von Bauernhäusern, dann kamen die Gründerzeitbauten und das Gohliser Schlösschen. Heute gibt es nur wenige Neubauten, viele Häuser an der Straße stehen unter Denkmalschutz. Der Anger hat diesen Schutz 2005 verloren, soll ihn aber nach dem Willen der Stadt wieder erlangen. „Warum sollte man“, fragt Herold, „einen historisch belegten Anger so derart verkommen lassen?“

Gohliser diskutieren den Anger: Ein Sandkasten? Eine Kegelbahn?

Lange Jahre verhallten Herolds Rufe weitgehend unerhört, dann kam das Jahr 2019. Die Freibeuter-Fraktion im Stadtrat stellte einen Antrag zur Sanierung des Gohliser Angers, das Parlament stimmte zu. Auf einer Versammlung im Gohliser Schlösschen diskutierten die Bürgerinnen und Bürger, was denn nun werden sollte aus dem Platz. Ein Sandkasten? Eine Kegelbahn? Und warum nicht einfach ein richtiger Parkplatz? Die vergangenen sechs Monate wurde der Anger nun saniert. Es wurden Bäume und Sträucher gepflanzt, Bänke aufgestellt, ein Trinkwasserbrunnen und wer will, kann die befestigte Fläche in der Mitte für einen Boule-Platz halten. Am diesem Montag soll der Anger offiziell eröffnet werden – die Stadtverwaltung nennt ihn einen „grünen Stadtplatz.“

Der Betsaal auf dem Gohliser Anger um das Jahr 1850: Im Buch „Spaziergänge durch Alt-Gohlis“ aus dem Lehmstedt-Verlag wird an die Anfänge des Stadtteils erinnert. © Quelle: Lehmstedt-Verlag

Hansgeorg Herold weiß, dass Umgestaltung des Angers nicht allen im Viertel passen dürfte. Als er am verregneten Sonntag auf die Straße tritt, um zu zeigen, warum er den Platz mag, parkt ein Auto an einer Spitze des Angers, der Fahrer trägt Schweres in ein Haus. „Es ist eine begehbare Erholungsfläche, die nicht allen Wünschen entspricht“, sagt Herold, so nüchtern wie vergnügt, denn er mag sie, die begehbare Erholungsfläche. Ob die Gohliser diese nun auch begehen und sich erholen werden, einen Schwatz auf der Bank halten oder mit Blick in die Baumkronen wenigstens darüber nachsinnen, wo sie ihr Auto geparkt haben? Hansgeorg Herold jedenfalls will den Anger künftig nutzen. Man treffe ja immer mal jemanden und wolle sich was erzählen.