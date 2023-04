Leipziger Nordosten: Unbekannte stehlen zwei Toyota in einer Nacht

Leipzig. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind im Leipziger Nordosten zwei Pkw der Marke Toyota C-HR gestohlen worden. So hat es die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Zuletzt war es vermehrt zu Diebstählen dieses Modelltyps gekommen, wie die Polizei Leipzig bestätigt. Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang bestehe, sei derzeit nicht bekannt. Es wurden jeweils Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei Leipzig fahndet nach weißem Toyota C-HR

Einer der beiden Vorfälle soll zwischen 22 Uhr am Montag und 5.45 Uhr am Dienstag in Neustadt-Neuschönefeld passiert sein. Unbekannte stahlen einen in der Kapellenstraße abgestellten Toyota Hybrid. Die Polizei fahndet nach dem weißen Fahrzeug mit dem Kennzeichen L-QH 5610. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 22.500 Euro geschätzt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der zweite Diebstahl hat im Zeitraum von 19.45 Uhr am Montag und 11.30 Uhr am Dienstag im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf stattgefunden. Die mutmaßlichen Täter stahlen einen grauen Toyota in der Heinkstraße, ließen das Fahrzeug jedoch bereits nach wenigen Kilometern stehen und flüchteten. Die Polizei fand den Pkw in der Juliusstraße und ließ ihn zur Spurensicherung abschleppen.