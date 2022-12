﻿Leipziger Nothilfe für Kind aus Hannover lässt keine falschen Schlüsse zu

Ein Vater betreut seinen achteinhalb Monate alten Sohn auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Kinderkliniken in der gesamten Bundesrepublik arbeiten wegen einer Welle an RSV- und Influenza-Infektionen seit Wochen oberhalb der Belastungsgrenze. Dass sie mit den vielen Patienten teils nicht mehr zurechtkommen, liegt aber an strukturellen Mängeln. Deutschlands Kinderstationen sind personell wie finanziell unterversorgt.

Leipzig. Zum Glück gab es ein Happy End: Die Uni-Kinderklinik hat der dreijährigen Lina aus Hannover nach einer schweren RSV-Infektion das Leben gerettet. In der niedersächsischen Landeshauptstadt gab es kein freies Bett mehr – obwohl dort zwei große pädiatrische Kliniken stehen. Auch im weiteren Umkreis hatten Krankenhäuser die weiße Fahne gehisst. Erst Hannovers Partnerstadt konnte endlich das dringend benötigte Intensivbett bereitstellen.

Der Fall zeigt in seiner ganzen Dramatik erneut ein zentrales Problem des deutschen Gesundheitswesens auf, explizit ein Problem der Kinderkliniken. Die personelle und die finanzielle Ausstattung sind desaströs. Das ist im Prinzip überall so. Aus dem Umstand, dass Leipzig irgendwie Kapazitäten für ein schwerkrankes Kind aus Niedersachsen freischaufeln konnte, sollte man keine falschen Schlüsse ziehen: Auch hier arbeitet das Personal seit langem am Anschlag – oder darüber hinaus. Die zugespitzte Lage durch Einweisungen wegen RSV- und Influenza-Infekten hatten Klinikdirektor Wieland Kiess und zwei seiner Oberärzte bereits vor Monaten im LVZ-Interview exakt so vorausgesagt und gewarnt. Sehr zum Unmut des Vorstands. Mahnungen dieser Art wurden allerorten in den Wind geschlagen.

Um den Kinderkliniken zu helfen, hat der Bundestag für die nächsten zwei Jahre je 300 Millionen Euro zusätzliche Mittel beschlossen; die Finanzierung soll künftig nicht mehr komplett über Fallpauschalen laufen. Ein echter Systemwechsel ist das nicht. Der kleinen Lina konnte nur geholfen werden, weil sich Ärzte und Pflegekräfte seit Jahren verausgaben. In Leipzig – und im ganzen Land.