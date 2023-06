Trotz Hitze sind am Sonntag wieder zigtausende Menschen über die Leipziger Ökofete im Clara-Zetkin-Park flaniert. Wir haben dort unter anderem erfahren, warum in Leipzig nicht mehr Bäume gepflanzt werden und welche Rolle Weihnachten bei der Nachhaltigkeit spielt.

Leipzig. So eine Ökofete hat viele Düfte. Sie riecht nach Kaffee und orientalischen Gewürzen, nach frischem Brot und Sonnenmilch. Sie besitzt zudem eine Tonspur, für die am Sonntagnachmittag im Clara-Zetkin-Park zum Beispiel die Leipziger Musikerin Nora Lyn Handschuh zuständig war. Eine Loop-Station vermehrt ihre Stimme und verwandelt sie in einen üppigen Chor, als sie auf Englisch singt, dass die Menschen mit genügend Geld in der Pflicht stünden: Was können wir tun, damit unser Planet am Leben bleibt?