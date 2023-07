﻿Geplantes Feriendorf am Nordufer: Leipziger Ökolöwe fordert Stopp vom „Bau-Boom“ am Zwenkauer See

Leipzig/Zwenkau. Wer auf das Nordufer des Zwenkauer Sees blickt, kann sich das womöglich schwer vorstellen – aber das Areal, das gerade eher wie ein Ödland wirkt, soll als neues Freizeitareal groß rauskommen: Ein Magnet für Tourismus und Naherholung ist hier geplant, genauer: In einigen Jahren sollen ein Hafendorf, Ferienwohnungen und verschiedene Freizeitangebote Wassersportler, Touristen und Einheimische an das Gewässer locken.

Wenig begeistert ist davon der Leipziger Umweltbund Ökolöwe: Der Verein hat sich am Donnerstag mit einer klaren Forderung an die Öffentlichkeit gewandt: „Bauboom am Zwenkauer See stoppen“, lautet diese.

„Kann nicht sein, dass jeder See ein Event-See sein will“

„Es kann nicht sein, dass jetzt jeder See ein Event-See sein will“, erklärte dazu Ökolöwen-Sprecher Marcel Otte. Die Neue Harth, also das Gebiet zwischen Zwenkauer und Cospudener See, müsse unberührt bleiben. „Ein weiterer Touri-Hotspot mit Parkflächen, Straßen, Wegen und Stegen zerstört die lokale Flora und Fauna“, sagte er.

Das Nordufer des Zwenkauer Sees wirkt derzeit verlassen - soll aber ein Ferienareal werden. © Quelle: Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V.

Am Nordufer des Zwenkauer Sees sollen den bisherigen Entwürfen zufolge „kleine Feriendörfer“ entstehen: In der Mitte des Areals ist ein „Hafendorf“ geplant, mit Restaurant, Café, Herberge sowie einem Boots- und Fahrradverleih. Ein „Seedorf“ am angrenzenden Sportstrand verspricht demnach ein „besonderes Erlebnis für Wassersportler“. Hinzu kommt neben einem Campingplatz unter anderem ein „großes Vereinsgelände“ für Segelsport. Flächeneigentümer und Investor für das Gelände ist die Sächsische Seebad Zwenkau GmbH (SSZ).

Der Ökolöwe bekräftigte auf LVZ-Anfrage: „Wir wollen das Bauvorhaben stoppen, bevor die Planungen in größerer Tiefe durch die Städte Zwenkau und Leipzig weiter vorangetrieben werden. Wenn wir die Bebauung dieses wertvollen Lebensraums aufhalten wollen, müssen wir jetzt handeln“, wie Marcel Otte sagte.

90 Prozent des Ufers sind der Natur vorbehalten

Allerdings betont auch der Zweckverband Neue Harth, in dem sich die Städte Leipzig und Zwenkau zusammengeschlossen haben, den Naturschutz in den Planungen zu berücksichtigen. Wie Verbandsgeschäftsführer Heinrich Neu auf Anfrage erklärte, würden die ökologischen Aufgaben während des Verfahrens ermittelt – und Planlösungen erarbeitet. „Dabei stehen die Vermeidung und Minimierung von Eingriffen an erster Stelle“, sagt er. Darüber hinaus befinde sich der riesige Landschaftsraum der Tagebaufolgelandschaft noch immer in einer schnellen Transformationsphase der Natur. „Von daher wird die Möglichkeit gesehen, im Rahmen dieses Planverfahrens den Wandel der Natur bestmöglich im Sinne des Artenschutzes zu beeinflussen.“

Der Vorentwurf für das Nordufer des Zwenkauer Sees. © Quelle: Stadtplanungsamt Leipzig

Dass Leipzig und Zwenkau das Nordufer entwickeln wollen, steht indes schon länger fest. Kernziel ist es laut Zweckverbands-Geschäftsführer Neu, dass sich Campingplatz, Ferienunterkünfte und Wassersport in eine Offenlandschaft integrieren. „Das wird sehr wohl als möglich eingeschätzt, da mehr als 90 Prozent der Uferbereiche des Sees der Natur vorbehalten sind und die Uferlinie überall öffentlich sein wird“, erklärt Neu. Zudem werde es neben naturnahem Bauen auch Ausgleichsmaßnahmen im Gebiet geben.

Auch über andere Seen rund um Leipzig wird diskutiert

Und auch wenn jetzt über ein Areal am Zwenkauer Sees debattiert wird: Es ist bei Weitem nicht das einzige Vorhaben, an dem sich Kritik von Umweltschützern entlädt. Zunehmend wird über grundsätzliche Fragen debattiert: Wie lassen sich Freizeitgestaltung und Tourismus mit dem Erhalt der Natur in Einklang bringen? Und: Welche Funktionen sollen die Seen erfüllen?

Ökolöwen-Sprecher Otte verweist auf den Cospudener, Markkleeberger und Störmthaler See: Hier sehe der Verein bereits „intensive touristische Nutzungen auf Kosten der Natur.“ Otte sagt: „Wir Ökolöwen finden, es muss auch Seen geben, die nicht bebaut werden, die unberührt und der Natur vorbehalten bleiben.“

Motorboote auf dem „Cossi“, Aqua-Park: Vorhaben auf den Seen sind umstritten

In diesem Jahr hatte der Ökolöwe bereits eine Petition gestartet – es ging um die Motorboot-Nutzung auf dem Cospduener See: Die Landesdirektion Sachsen arbeitet daran, auf dem Gewässer die allgemeine Schiffbarkeit zu erklären. Über 10 000 Menschen brachten mit einer Unterschrift ihre Ablehnung zum Ausdruck. Und noch ein Beispiel: Zwei Leipziger wollen am Kulkwitzer See einen Aqua-Park etablieren. Auch hier äußerten sich Anwohner mitunter kritisch.

All das sind Vorhaben, die schon weiter vorangeschritten sind als die Entwicklung des Nordufers am Zwenkauer See. Anfang des Jahres hatten Bürger hier zunächst die Möglichkeit, ihre Meinung zum Vorentwurf einzureichen. In diesem Jahr sollen nach Angaben des Zweckverbandes die erforderlichen Untersuchungen und Planungen beauftragt werden. Erst bis Ende 2024 soll ein „ausgereifter Entwurf“ für den Bebauungsplan erarbeitet werden.

