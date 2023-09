Leipziger Opernball steigt in einer Woche – ohne Königin Silvia, aber mit Pippi Langstrumpf

Leipzig. Der Ball findet diesmal ganz ungewohnt an einem Montag statt, am 2. Oktober, dem Vorabend zum Feiertag „Tag der Deutschen Einheit.“ Ab 17 Uhr fahren am Augustusplatz die VIP-Shuttles mit Promis und Ehrengästen vor. Feierlich eröffnet wird der Ball um 19 Uhr. Die LVZ beantwortet hier die wichtigsten Fragen zum Leipziger Opernball 2023.

Welche Promis haben sich für den Opernball angekündigt?

Das Ballmotto heißt „Hallo Schweden, willkommen“. Königin Silvia von Schweden (79) war eingeladen, hat aber ihr Kommen abgesagt. Dennoch gehört eine Prominente aus Schweden zu den Stargästen: Inger Nilsson (64), die als Darstellerin der Pippi Langstrumpf bekannt wurde.

Die schwedische Schauspielerin Inger Nilsson wurde bekannt als Darstellerin der Pippi Langstrumpf. © Quelle: Gisela Schober

Aus der Sparte „Schauspiel“ werden erwartet Mariella Ahrens, Hardy Krüger jr., Richy Müller, Barbara Wussow, Lenn Kudrjawizki. Aus dem Team von „In aller Freundschaft“ haben Andrea Kathrin Loewig, Alexa Maria Surholt, Bernhard Bettermann und Ex-Kollegin Cheryl Shepard zugesagt. Die „Soko Leipzig“ ist mit Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer vertreten. Auf dem roten Teppich posieren werden die Models Franziska Knuppe und Nico Schwanz sowie mehrere Influencerinnen. Auch Natascha Ochsenknecht ist wieder mit dabei.

Aus der Politik gibt es vorläufige Zusagen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Vertretern der Leipziger Rathaus-Riege. US-Generalkonsul John R. Crosby und die Botschafterin Schwedens in Berlin, Veronika Wand-Danielsson, freuen sich auf den Ball ebenso wie Porsche-Vorstände aus Stuttgart und Leipzig. Und auch der in Leipzig forschende Wissenschaftler und Nobelpreisträger Svante Pääbo ist eingeladen.

Was passiert am roten Teppich vor der Oper Leipzig?

Zwischen 17 und 19 Uhr können Schaulustige und Autogrammjäger miterleben, wie Promis, Ehrengäste und Sponsoren am Augustusplatz vorfahren. Porsche stellt für den VIP-Shuttle 18 Fahrzeuge zur Verfügung, überwiegend vollelektrische Taycan sowie einzelne Hybrid-Fahrzeuge. Der Empfang der Gäste im Foyer des Opernhauses wird nach draußen auf den Augustusplatz übertragen.

Für Blitzlichtgewitter sorgen zahlreiche Fotoagenturen, die die Boulevard-Zeitschriften im ganzen Land mit Bildern versorgen. Derzeit läuft noch die Akkreditierung, insgesamt wird mit rund 100 Medienvertretern gerechnet, darunter auch Blogger und Influencer.

Was gibt es in der Tombola zu gewinnen?

Der Hauptgewinn bei der Tombola des Leipziger Opernballs 2023 ist ein vollelektrischer Porsche Taycan. Farbe und genaue Ausstattung werden noch bekannt gegeben. Drei ähnliche Modelle wurden bei einer Pressereise nach Stockholm präsentiert. Der Opernball steht diesmal im Zeichen von Schweden. © Quelle: Kerstin Decker

Auf der großen Bühne im Saal werden um Mitternacht die drei Hauptgewinner gezogen. Porsche Leipzig stiftet erneut den Tombola-Hauptpreis. So viel ist schon bekannt: In diesem Jahr wird das teuerste Fahrzeug aller Zeiten verlost, ein vollelektrischer Taycan. Das Geheimnis, wie der Flitzer genau aussieht, wird aber erst in der kommenden Woche gelüftet. Insgesamt stehen für die Tombola rund 100 Preise zur Verfügung. Der komplette Erlös geht an die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“, erwartet werden 120 000 Euro.

Probestyling für die Hostessen des Leipziger Opernballs. Auch Emma vom Team Brenner ist dabei und verkauft Lose. © Quelle: Eric Kemnitz

Den direkten Draht zum Glück haben die 35 Hostessen und Hosts vom Team Brenner. Sie tragen diesmal sommerliche Blumenkleider beziehungsweise Leinenhemden, dazu die Damen einen Blütenkranz im Haar und die Herren einen kleinen Blüten-Anstecker. Zusammen mit den prominenten Gästen verkaufen sie 6400 Tombola-Lose zum Preis von 20 Euro.

Welche Künstler treten beim Opernball auf?

Kim Fisher moderiert zum siebten Mal den Ball. Auch Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) will wieder kommen. © Quelle: Wolfgang Sens

Ballmoderatorin ist zum siebten Mal Kim Fisher. Als Topact um Mitternacht ist die Abba-Show „Thank you for the music“ zu erleben. Die Hauptrolle der Anni-Frid singt und spielt übrigens Dominique Lacasa, Tochter von Frank Schöbel und Aurora Lacasa. Die Oper Leipzig gestaltet im Saal ein Ohrwurm-Programm mit Gewandhausorchester, Solisten, Chor und Ballett. Flaniergäste können vom Rang aus dem Treiben zuschauen. Als Gast aus Schweden ist Schauspieler und Sänger Lindy Larsson mit seiner Bon Bon Band zu erleben.

Beim Leipziger Opernball 2023 tritt der schwedische Sänger Lindy Larsson mit seiner Bon Bon Band auf. © Quelle: PR

In den Foyers gibt es überall Livemusik und Entertainment, unter anderem tritt die Leipziger Sängerin Jasmin Graf in der Breuninger-Lounge auf. Kurios: Auch im Konzertfoyer im zweiten Obergeschoss ist eine Sängerin namens Jasmin Graff am Start. Sie schreibt sich allerdings mit Doppel-F, kommt aus Berlin und tritt zusammen mit dem Leipziger DJ Ronny Rockstroh auf.

Wer kocht für die Opernball-Gäste?

Caterer Gerd Kastenmeier aus Dresden mit den Opernball-Geschäftsführerinnen Vivian Honert-Boddin (links) und Maxi Fenger. © Quelle: Sabine Mutschke

Für das Menü, das die 880 Tischgäste im Saal serviert bekommen, ist zum zwölften Mal der Dresdner Caterer Gerd Kastenmeier zuständig. Er reist mit einem 32-köpfigen Küchenteam und 122 Servicekräften an. Drei Tage vorher wird in der Oper begonnen, quasi ein Restaurant einzubauen. Das Menü wird größtenteils in Dresden vorbereitet, da es in der Oper keine Küche gibt. Dafür benötigt Kastenmeier 150 Kilo Black-Tiger-Garnelen, 180 Kilo Ochsenschwanz, 160 Kilo Kartoffeln und 180 Kilo Ur-Karotten.

Sämtliches Equipment wird auf sieben LKW nach Leipzig gefahren. Auf der Material-Packliste stehen zehn Backöfen, 16 Kühlschränke, 7000 Besteckteile, 4000 Teller und 6000 Gläser, denn es gibt keine Spülmöglichkeit in der Oper. Auf der Checkliste finden sich aber auch Mülltüten, Pflaster, Klebeband, Zahnstocher… und ganz wichtig: 16 Funkgeräte von einem Spezialanbieter, die stahlbeton-tauglich sind.

Für die Ballgäste im Flanierbereich bietet die Leipziger Firma Saxonia Catering schwedisch inspirierte Spezialitäten an wie Lachseier mit Tomate und Gurke, Elchragout, Köttbullar, Hefegebäck und schwedische Brotsorten.

Gibt es noch Tickets – und wann findet der nächste Ball statt?

Ja – da der Ball mitten in die Ferien fällt, sind noch einige Flanierkarten zu 245 Euro erhältlich. Bestellen kann man sie bei der Opernball Production GmbH, Telefon 0341 2156977, Mail info@leipziger-opernball.com; Internet: www. leipziger-opernball.com.

Der Termin für den Leipziger Opernball 2024 steht auch schon fest, es ist Freitag, der 8. November 2024.

