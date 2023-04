Brennender Tesla: Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Freitag in den Leipziger Osten aus, hier brannte ein Tesla.

Leipzig. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Freitag in den Leipziger Osten ausrücken. In der Wurzner Straße (Stadtteil Volkmarsdorf) brannte gegen 2.40 Uhr ein Elektroauto. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um ein Fahrzeug der Marke Tesla, das an der Ecke zur Roßbachstraße geparkt war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Auto ist aus bisher noch unbekannter Ursache in Brand geraten, teilte eine Behördensprecherin mit. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Fahrzeug zur Spurensicherung sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch Brandstiftung könne bislang nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden liegt den Angaben zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.