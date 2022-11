In der Nacht haben Unbekannte einen Blitzer im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz angezündet. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.

Leipziger Osten: Unbekannte zünden Blitzer an

Leipzig. Unbekannte haben in Leipzig am frühen Montagmorgen einen Reifen über einen Blitzer gehängt und angezündet. Der verursachte Sachschaden wird laut Angaben der Polizei auf 60.000 Euro geschätzt. Der festinstallierte Blitzer überwacht eine Ampel in der Permoserstraße Stadtteil Sellerhausen-Stünz.

Die Flammen waren gegen vier Uhr ausgebrochen. Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.

