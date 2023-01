﻿Verletzter nach Auseinandersetzung in der Idastraße

Bei einer Auseinandersetzung in der Idastraße im Leipziger Osten hat es am Mittwochabend einen Verletzten gegeben.

Leipzig. Erneut hat es im Umfeld der Leipziger Eisenbahnstraße einen Polizeieinsatz gegeben. Wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte, wurden am Mittwochabend Beamte zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in die Idastraße gerufen. „Der Notruf ging gegen 20.30 Uhr ein“, so ein Polizeisprecher. Eine Person habe nach aktuellem Stand der Dinge eine Kopfverletzung davongetragen. Weitere Details waren am Abend noch nicht bekannt.

