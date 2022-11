﻿Leipziger Pfandsammlerin Lotte L.: Warum Menschen leere Flaschen jagen

Auch in Leipzig gibt es immer mehr Menschen, die Pfandflaschen sammeln, um an Geld zu kommen. Finanzielle Not ist allerdings nicht der einzige Grund für die Jagd nach verwertbarem Glas oder Blech.

Leipzig. Hello darkness, my old friend. Es ist dunkel und spät geworden, und auf dem Heimweg kommt Lotte L. ihr Lieblingssong von Simon & Garfunkel in den Sinn. Meist hört sie „Sound of Silence“ vor dem Schlafengehen, am Ende eines Feierabends wie diesem. Vier Stunden lang hat die Leipzigerin auf der Wiese vor dem Fußballstadion Pfandflaschen und -dosen gesammelt, ihr Revier verteidigt, die Schmerzen in den Beinen ignoriert. Heute Abend ist sie zufrieden. „Das war ein guter Tag“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit elf Jahren macht sich Lotte L., 81 Jahre alt, regelmäßig auf den Weg, um Flaschen einzukassieren und im Supermarkt in Geld umzuwandeln. Laut Studie des Bündnisses „Pfand gehört daneben“ ist sie einer von 980 000 Menschen, die in Deutschland aktiv Pfandflaschen sammeln; die Dunkelziffer wird als sehr hoch eingeschätzt. Sammlerinnen und Sammler gehören längst zum Stadtbild; sie suchen vor Bahnhöfen, in Zügen, Fußgängerzonen oder im Umfeld von Großveranstaltungen. Jährlich, so die Studie, landen bundesweit Pfandflaschen im Wert von 180 Millionen Euro im Müll.

Bis tief in die Nacht unterwegs

Anfangs hat Frau L. in Abfallkörben gesucht, in der City oder am Lindenauer Markt. Dabei lernte sie Kerstin kennen. Manchmal zogen sie gemeinsam los. „Auf Dauer war das aber zu anstrengend“, erzählt sie. „Oft ging es bis ein, zwei Uhr, und eingebracht hat es nicht viel.“ Seit ein paar Jahren profitiert Lotte L. davon, dass RB Leipzig im Profifußball spielt. Mehr Pfand in kürzerer Zeit bei kürzerem Weg, denn die Red-Bull-Arena liegt nicht weit von ihrer 57-Quadratmeter-Wohnung entfernt. Kerstin trifft sie hier regelmäßig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beschienen von den aufgestellten Halogenstrahlern, hat Lotte L. an diesem kühlen Abend dreieinhalb Stunden vor Anpfiff des Bundesligaspiels links und rechts vom Weg in Richtung Glockenturm je fünf große Einkaufstüten postiert. Zu den ungeschriebenen Regeln gehört: Wer sein Revier nicht rechtzeitig bezieht, verliert es an die Konkurrenz.

Immer auf der Hut

Ein Dutzend Frauen und Männer haben auf dem Areal aus plattgetretenem Restgrün einen regelrechten Tüten-Parcours aufgestellt, ein festes Koordinatensystem entlang der Besucherströme. „Das funktioniert recht gut, aber man muss aufpassen“, sagt Frau L., „es gibt immer welche, die gesammelte Flaschen klauen.“ Dass sich die Frau Respekt verschaffen kann, beweist sie, als eine Kollegin etwas zu zielstrebig eine ihrer Tüten inspiziert. „Moment, das sind meine“, ruft Lotte L. resolut, und mit einer gemurmelten Entschuldigung zieht die Konkurrentin weiter.

Was treibt Menschen dazu, für Centbeträge stundenlang Straßen zu durchstreifen oder sich vor Stadien und Hallen die Beine in den Bauch zu stehen? Armut, lautet schnell die landläufige Erklärung. Die Befragung für besagte Pfand-Studie zeigt: Für 54 Prozent bedeutet das Sammeln mangels Job eine wichtige oder gar die einzige Einkommensquelle. Ökonomische Not ist jedoch längst nicht der einzige Beweggrund.

Wechselvolles Berufsleben

Durch den zusätzlichen Verdienst kann sie sich „auch mal leisten, essen zu gehen“, sagt Lotte L. Ohne das Sammeln „würde ich aber nicht verhungern“. Die Mutter zweier Kinder bezieht eine bescheidene Rente, seit letztem Jahr bekommt sie Wohngeld. Ihr wechselvolles Berufsleben bestand unter anderem aus Arbeit in der Kammgarnspinnerei, Kellnern in der „Lattendiele“ in Connewitz sowie der Auenschenke in Möckern, bis 1992 hatte sie einen Job in der Großhandelsgesellschaft an der Angerbrücke. Die Entlassungswelle der Post-DDR-Zeit erfasste auch sie. Mit ABM-Stellen und später als Putzkraft hangelte sie sich bis zum Ruhestand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sammelstelle: An einem Gitter füllt Lotte L. Dosen und Flaschen aus den kleinen Tüten in große um. © Quelle: Stella Weiß

Dass Frau L. im hohen Alter nicht mit dem Sammeln von Mehrweg-Glas und -Aluminium aufhört, hat auch damit zu tun, dass „ich an der frischen Luft bin und unter Leuten.“ Das entspricht dem, was der Soziologe Sebastian J. Moser aus seiner Studie „Erkundung einer urbanen Sozialfigur“ destilliert hat. Viele Menschen möchten das Gefühl behalten, einer Arbeit nachzugehen – eine Art Ich-Unternehmen mit selbst eingeteiltem Einsatzplan. Sammeln gibt Struktur für den Tag. „Der andere Aspekt ist die Position des sozial Vereinsamten“, sagt Moser. Ohne Zweifel: Auch dieser Punkt veranlasst Lotte L., loszuziehen. Silence like a cancer grows, singen Art Garfunkel und Paul Simon, Stille wächst wie ein Krebs.

Nicht zu unterschätzen ist diese gewisse Manie: Gisela, fast 80-jährige Sammlerin aus dem Waldstraßenviertel, gesteht: „Sehe ich stehen gelassenes Leergut, muss ich es mitnehmen“, und Frau L. bestätigt: „Das ist schon wie eine Sucht.“ Im Gegensatz zu ihr inspiziert Gisela auch Altglas-Container auf verwertbaren Inhalt. Sie käme ebenfalls ohne Pfandsammeln klar, dennoch tut sie es seit sage und schreibe 30 Jahren. Lange vor 2006 also, als Pfand auch auf Einwegverpackungen eingeführt wurde und die Zahl von Flaschensammlern anstieg. „Das gehört einfach zu meinem Leben.“

Trotz allen Konkurrenzdenkens unter den Sammlern, es ist auch ein Miteinander zu spüren. „Die Inderin und ihr Mann da vorn“ – Frau L. zeigt auf das Revier wenige Meter weiter – „haben am Anfang in meine Tüten geguckt. Aber inzwischen sind sie meine Freunde.“ Am Ende des Abends wird sie der Nachbarin sämtliche bei ihr angelandeten Glasflaschen überlassen, denn die sind ihr schon lange viel zu schwer.

Centbeträge und Millionarios

Der Schmerz in den Beinen ist Lotte L. in keiner Bewegung anzusehen. Mit gerader, stolzer Haltung schreitet sie unablässig die zehn Tüten ab und stopft die Beute in die umgehängte Tasche. Zwei kühle Stunden lang jagt sie Leergut hinterher, das pro Stück 25 Cent bringt – während im wenige hundert Meter entfernten Stadion-Oval 22 hochbezahlte Fußballprofis für das Treten vor einen Lederball das Tausendfache von dem bekommen, was Frau L. im gesamten Leben verdiente. „Man muss kein Sozialhilfeempfänger sein, um das pervers zu finden“, sagt sie. „Aber so ist es halt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten Kommentare, die sie bei ihrer Arbeit von Passanten bekommt, sind freundliche, manchmal kriegt sie sogar Geld in die Hand gedrückt. Nur ab und zu, da sieht sie das Abschätzige in den Blicken oder hört herabwürdigende Kommentare. „Ich habe gelernt, damit umzugehen“, sagt sie. „Weh tut es trotzdem.“

Glasflaschen bleiben an Ort und Stelle: Weil sie für Lotte L. zu schwer sind, überlässt sie sie am Ende des Abends anderen Sammlern. © Quelle: Stella Weiß

Sobald der umgehängte Beutel voll ist, verfrachtet sie alles in eine große Mülltüte, die sie ebenso wie ihren Trolley am Gitter hinter dem Getränkestand festgezurrt hat. Nach manchen Ausflügen kommt sie mit lediglich drei oder vier Euro nach Hause, wie zuletzt bei „Let’s Dance“ in der Quarterback Arena. Fans der Backstreet Boys hingegen sind trinkfreudiger: Beim Konzert der Ex-Teenie-Stars nahm Frau L. 36 Euro ein. Das liegt stark über dem Schnitt der Befragten zur „Pfand-gehört-daneben“-Studie. Da erreichen die Einnahmen pro Tag maximal vier Euro.

Dennoch – das Sammeln hat eine hohe Bedeutung für die knapp eine Million Menschen, die das betreiben. Neben den genannten Gründen konstatiert Soziologe Sebastian Moser auch das Selbstverständnis, eine Dienstleistung zu erbringen. „Die Leute wissen, dass sie für andere Menschen Flaschen entsorgen, sind sozusagen informelle Müllentsorger.“ Ehrenamtliche Verbündete der Stadtreinigung also? „Ob Pfandsammler die Arbeit der Straßenreinigung erleichtern, lässt sich pauschal nicht beantworten, wir führen dazu auch keine statistischen Erhebungen durch“, sagt Susanne Zohl, Sprecherin des Stadtreinigungsamtes.

Stadtreinigungsamt sieht Vor- und Nachteile

Grundsätzlich befürwortet die Behörde das Sammeln, „denn jede Pfandflasche, die nicht im Abfall landet, wird wieder dem Kreislauf zugeführt, dadurch werden Ressourcen geschont.“ Kritisch sieht man es jedoch, wenn bei der Suche nach verwertbaren Flaschen andere Abfälle außerhalb des Behälters verstreut werden. „Das bedeutet für unsere Beschäftigten mehr Arbeit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Initiative "Pfand gehört daneben" appelliert ohnehin an Verbraucherinnen und Verbraucher, Pfandgut immer neben Behälter zu stellen. Denn über ein Drittel der befragten Sammler gab an, sich in der Vergangenheit beim Flaschensammeln verletzt zu haben. Die Gefahr besteht beim Sammeln vor dem Stadion kaum. Allerdings nutzen manche Passanten die aufgestellten Tüten als Müllbehälter. "Essensreste rausholen zu müssen, ist oft eklig", sagt Lotte L, die stets Haushaltshandschuhe trägt.

Folgen der Überfluss-Gesellschaft

Das Festwiesen-Szenario beim letzten RB-Heimspiel des Jahres entpuppt sich als Anschauungsunterricht für den Umgang einer Gesellschaft mit dem Überfluss: Auf der Jahnallee werden von parkenden Trucks Tausende Gratis-Dosen eines Energydrink-Produzenten verteilt, der keinen Bullen im Logo trägt. Die wenigsten greifen aus Durst zu, sondern weil es nichts kostet. Allein 20 dieser Dosen landen ungeöffnet in den Tüten von Lotte L. „Das ist krank“, urteilt sie.

Allerdings macht sich das Verschleudern von Ware bei den Pfandsammelnden in der Endabrechnung positiv bemerkbar: Als Frau L. gegen 21 Uhr den Inhalt prall gefüllten Taschen in den Pfandautomaten geschoben hat, spuckt er einen Gutschein von 34,80 Euro aus. „Eins der besten Ergebnisse in diesem Jahr“, sagt sie zufrieden.

Nach dem Sammeln geht’s zum Automaten: Pfandsammlerin Lotte L. münzt Dosen und Flaschen in Geld um. © Quelle: Mark Daniel

Die körperliche Anstrengung, das Ausharren hat sich gelohnt. „Wie lange ich das noch machen kann, weiß ich nicht“, sagt die 81-Jährige und zuckt mit den Schultern. Noch ein später Kaffee mit Kerstin, die kurz nach ihr im Supermarkt eintrudelt, dann geht’s nach Hause.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sie sich wünscht? „Simon and Garfunkel in der Arena sehen,“ sagt sie, und dabei strahlen ihre hellblauen Augen. Ihr ist klar: Eine Reunion der beiden, mit denen sie sich den Geburtsjahrgang 1941 teilt, wäre mehr als eine Sensation. „Ich träume mir das bloß zurecht. Jedenfalls würde ich an diesem Tag keine Flaschen sammeln, sondern zum ersten Mal ins Stadion gehen.“ Es hört sich an wie eine Vision, die sich im Kopf eingenistet hat, innerhalb der Stille.

And the vision that was planted in my brain / Still remains / Within the sound of silence.