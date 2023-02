﻿Polizei durchsucht Bar in Leipzig-Lindenau – Verdacht des Drogenhandels

Die Leipziger Kriminalpolizei hat eine Bar in Leipzig-Lindenau durchsucht. Dort soll mit Drogen gehandelt worden sein.

Leipzig. Mit Brettern verschlossene Fenster statt voller Hütte: Am Dienstagabend haben Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Leipzig eine Bar im Leipziger Stadtteil Lindenau durchsucht. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft soll in dem Lokal in der Lützner Straße mit Betäubungsmitteln gehandelt worden sein.