Leipziger Polizei gibt bei Verfolgungsjagd Schüsse ab – Fahrer verletzt

Am Montagabend kam es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Symbolfoto)

Ein Autofahrer in Leipzig hat am Montagabend versucht, vor der Polizei zu fliehen. Um den Wagen des Mannes zu stoppen, gaben die Ordnungshüter mehrere Schüsse ab. Der 38-Jährige wurde verletzt in die Klinik eingeliefert.