﻿Leipziger Ratsfraktionen zur S-Bahn-Misere: „Schwerer Schlag für die Verkehrswende“

Leipzig. Die häufigen Ausfälle im Leipziger S-Bahn-Netz haben die Ratsfraktionen erreicht. Unmut ruft dort vor allem die Ankündigung des Betreibers DB Regio Südost hervor, dass sich die Zugausfälle „verfestigt“ hätten und bis zum Frühjahr mit keiner Besserung zu rechnen sei. Dies sei ein „schwerer Schlag für die Verkehrswende in Leipzig“, heißt es aus den Fraktionen. Auch wenn die Probleme mit dem deutschlandweiten Fehlen von Triebwagenführern begründet würden, müsse sofort gehandelt werden. Gefordert wird unter anderem eine Not-Vergabe der DB-Konzessionen „an einen verlässlicheren Partner“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Ratsfraktion der Linken sind die Ausfälle bei der S-Bahn „ein Schlag ins Gesicht aller Leipzigerinnen und Leipziger, die täglich mobil sein müssen“. Gleichzeitig werden Zweifel an dem Willen der DB Regio Südost laut, die Probleme engagiert anzugehen. „Ich sehe im Moment nicht, dass die Deutsche Bahn alles Erdenkliche unternimmt, um einen zuverlässigen Betrieb auf den Strecken zu gewährleisten“, sagt Franziska Riekewald (Linke), stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Mobilität.

Linke: Auftraggeber sollte der Bahn die Konzession entziehen

Riekewald weiter: „Nach den jetzigen Aussagen der Deutschen Bahn, dass sie längere Zeit mit weiteren Ausfällen rechnet, sollte sich der Auftraggeber, der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig, überlegen, der Bahn die Konzession zu entziehen. Eine Not-Vergabe an einen verlässlicheren Partner muss untersucht werden. So kann es jedenfalls nicht weitergehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Freibeuter-Fraktion macht Sachsens Ex-Verkehrsminister Sven Morlok (FDP) die demografische Entwicklung und die „fatale Einwanderungspolitik“ der Vergangenheit für den „eklatanten Personalmangel in sehr vielen Bereichen“ verantwortlich. Er plädiert dafür, das jährlich drei Milliarden Euro teure Deutschlandticket abzuschaffen und das Geld in den Schienenausbau und in die Nahverkehrs-Zweckverbände zu stecken.

Freibeuter: Mentalität des Ärmelhochkrempelns fehlt

Der Liberale macht auch eine sinkende Bereitschaft aus, richtig anzupacken. „Es gibt keine Mentalität des Ärmelhochkrempelns mehr“, sagt Morlok. „Viele Menschen wenden sich ab, weil die Politik in Berlin und Dresden nicht mehr ihre Lebenswirklichkeit abbildet. Sie merken, dass es nicht mehr passt, und fühlen sich nicht mitgenommen.“ Statt immer neue Ankündigungen für Klimainvestitionen zu machen, „für die wir nicht ausreichend Fahrkräfte besitzen“, sollte die Politik sagen, „dass es Wohlstandverluste gibt und die Gürtel enger geschnallt werden müssen“. Außerdem dürfe sie den Bürgern „nicht immer höhere Steuerlasten aufbürden“.

Die CDU-Fraktion sieht im Leipziger Rathaus eine Mitschuld an der Misere der S-Bahn. „Die Stadt Leipzig wird im Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig von Verkehrsbürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) vertreten und hat allein darüber eine Handhabe“, schildert Fraktionsvorsitzender Michael Weickert (CDU). „Ob die Ausschreibekriterien wirklich den Bedürfnissen der Fahrgäste entsprechen, darf hinterfragt werden.“

CDU: Verkehrswende über gutes Angebot steuern

Die Christdemokraten zweifeln zudem an, dass die beschlossene Verkehrswende in Leipzig gelingt. „Der Umstieg auf andere Verkehrsarten als das Auto wird so nie funktionieren, weil die grüne Stadtspitze lieber über Verbote steuert, anstatt entschieden für ein vernünftiges Angebot einzutreten“, so Weickert, der auch Aufsichtsrat der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ratsfraktion der Grünen fordert von der DB weitreichendere Konzepte und Ansätze bei der Personalgewinnung. „Die LVB werben verstärkt im Ausland um Personal, stärken die Attraktivität des Berufs und werben auch regional mit innovativen Maßnahmen“, sagt Kristina Weyh, Vize-Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin. „Derartige massive Bemühungen erwarten wir selbstverständlich auch von der Deutschen Bahn.“

Grüne: Verlässlicher Übergangsfahrplan nötig

Zudem müsse die DB das Thema autonom fahrender Züge weiter intensiv voranbringen. „Forschungsprojekte zum autonomen ÖPNV sind daher unverzichtbar“, so Weyh. „Auch in diesem Bereich erwarten wir ein hohes Engagement der DB.“

Als Soforthilfe wird gefordert, „für die S-Bahnen einen verlässlichen Übergangsfahrplan kurzfristig und befristet umzusetzen“. Mit notwendigen Taktanpassungen könnten zumindest Zuverlässigkeit und Planbarkeit hergestellt werden. „Dabei sollten Haltepunkte nicht gänzlich vom Betrieb abgehangen werden.“ Die DB sei in der Pflicht, dies umfangreich in Richtung ihrer Kundinnen und Kunden zu kommunizieren.

SPD: Bahn soll für nichterbrachte Leistungen zahlen

Der SPD-Fraktion „drängt sich der Verdacht auf, dass die DB Regio, da sie Ausschreibungen für die Region Leipzig für die Zukunft verloren hat, dem Standort Leipzig wenig Priorität bezüglich Personalgewinnung und Ausfallkompensation einräumt“, erklärt Fraktionsvorsitzender Christopher Zenker (SPD).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Bahn müsse jetzt in einem ersten Schritt eingefordert werden, dass sie einen verlässlichen Notfallfahrplan auflegt, damit die Kundinnen und Kunden wissen, welche Bahn fährt und welche nicht – und das nicht erst kurz vorher. „Der ZVNL sollte prüfen, ob und wie Gelder von der Bahn für nicht erbrachte Leistungen zurückgeholt werden können“, fordert Zenker. „Parallel sollten Wege gesucht werden, wie die Leistungen mindestens teilweise von einem anderen Anbieter erbracht werden können.“

AfD: Bahn von Ausschreibungen ausschließen

Auch die AfD-Fraktion will, dass die Stadt „härtere Bandagen“ im Umgang mit der DB AG anlegt. „Ein so großes Unternehmen kann auch Fahrer aus anderen Gebieten holen, wenn bei uns die S-Bahn aus dem Ruder läuft“, sagt Tobias Keller, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion.

Da die Deutsche Bahn auch künftig in Leipzig einige Strecken betreiben wird, müsse man dem Unternehmen klarmachen, dass die schlechten Leistungen auch dort Auswirkungen haben werden. „Bis dahin, dass man die DB bei neuen Ausschreibungen überhaupt nicht mehr mit einbezieht, weil sie ihre Versprechungen nicht einhält.“

LVZ