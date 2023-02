﻿Leipziger Raum: Verdi will vorerst auf Warnstreiks im Regionalverkehr verzichten

Am Dienstag hatte Verdi einen Warnstreik der Nahverkehrsunternehmen Regiobus LE und der Thüsac organisiert.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Samstag mitgeteilt, dass sie vorerst auf weitere Warnstreiks verzichten will. Zuletzt hatte Verdi in Leipzig und Umgebung zu mehreren Ausständen im öffentlichen Regionalverkehr aufgerufen.

dpa WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket