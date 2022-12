Reifenbrand im Leipziger Westen ruft Feuerwehr zweimal auf den Plan

Dicke Rauchwolken stiegen in der Nacht zum Montag im Leipziger Stadtteil Schönau in den Himmel. Auf dem Gelände eines Fachhandels brannten mehrere Lkw-Reifen und ein Container. Die Feuerwehr musste zweimal zum Einsatz ausrücken.

Auf dem Gelände eines Reifenfachhandels in der Lützner/ Ecke Kiewer Straße ist es in der Nacht zu Montag zu einem Feuer gekommen.

Leipzig. In der Nacht zum Montag mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei in den Leipziger Westen ausrücken. Dort brannten im Stadtteil Schönau gegen 1 Uhr mehrere Lkw-Reifen eines Fachhandels in der Lützner Straße/ Ecke Kiewer Straße, so die Polizei auf LVZ-Anfrage.

Neben den im Außenbereich des Handels liegenden Reifen brannte auch ein großer Container. Mit Hilfe eines speziellen Schaums wurden die Flammen gelöscht. Das angrenzende Gebäude blieb weitestgehend verschont. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder abrücken, musste aber später noch einmal zum Einsatzort, da sich einige Reifenteile erneut entflammt hatten. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist derzeit unklar.

