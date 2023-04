﻿Termin für Fertigstellung des neuen Radwegs auf dem Ring steht fest

Leipzig. Einige Leipziger radeln in diesen Tagen schon über den neuen Radfahrstreifen auf dem Innenstadtring vorm Hauptbahnhof. Doch obwohl die weißen Fahrbahnmarkierungen aufgetragen und der Belag seit dem vergangenen Wochenende signalgrün eingefärbt ist: Fertig ist der Radweg noch nicht!

Radfahrstreifen bekommt noch Leitborden

„Die Arbeiten vor dem Hauptbahnhof werden voraussichtlich zum Ende kommender Woche hin mit der Anpassung der Beschilderung und dem Aufbringen von Leitborden am Radfahrstreifen abgeschlossen“, hieß es am Dienstag auf LVZ-Anfrage aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt. Dann soll auch die Gestaltung der daneben liegenden Ein- und Ausfädelspur für den Kfz-Verkehr beendet sein.

Die Kfz-Spur neben dem Radweg vorm Hauptbahnhof wurde durch mehrere Sperrflächen unterbrochen und dient nur noch als Ein- und Ausfädelspur zum und vom Bus-Steig, Taxi-Stand und Parkhaus. © Quelle: André Kempner

Von den zuvor vier Kfz-Spuren sind nach der Neuaufteilung des Verkehrsraums zwischen Hauptbahnhof und LVB-Zentralhaltestelle nur noch zwei Kfz-Geradeausspuren übrig. Eine Spur wurde zum Radweg umgewandelt, eine dient nur noch als Ein- und Ausfädelspur vom und zum Bus-Steig, Taxi-Stand und Parkplatz beziehungsweise Parkhaus am Bahnhof. Die Sperrflächen, die die Nutzung dieser Spur als Geradeausspur unterbinden sollen, haben in den vergangenen Tagen allerdings bei Autofahrer zu vielen Irritationen geführt. Dennoch ist eine Beschriftung, wohin die einzelnen Abschnitte führen, laut Verkehrs- und Tiefbauamt nicht vorgesehen. Es werde sogar noch eine Sperrfläche in Höhe der Schienenersatzhaltestelle hinzugefügt, teilte die Behörde mit.

Mehr als 24.000 Menschen fordern Stopp der Umgestaltung

Die neue Verkehrsraumaufteilung vorm Hauptbahnhof schlägt seit Tagen hohe Wellen in der Stadt. Eine Petition, die mittlerweile von mehr 24.000 Menschen unterzeichnet wurde, verlangt einen Stopp der Umgestaltung. Mehrere Stadträte haben auf Initiative der Freibeuter-Fraktion darüber hinaus die Einberufung einer Sondersitzung der Ratsversammlung gefordert.