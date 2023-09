In Leipzig häufen sich seit Wochen die Ausfälle auf den S-Bahn-Linien S1 und S10. Wer auf Besserung hofft, wird enttäuscht: Die DB Region hat jetzt mitgeteilt, dass sich die Verspätungen im Netz „verfestigt“ hätten und Triebfahrzeugführer fehlten. Besonders betroffen sind die Stadtteile Grünau und Leutzsch.

Leipzig. In Leipzig warten Fahrgäste der S-Bahn-Linien S1 und S10 immer häufiger vergeblich auf ihre Züge. Obwohl es schon seit Wochen zu Ausfällen kommt, ist vorerst kein Ende in Sicht. Besonders betroffen ist neben dem Stadtteil Grünau auch Leutzsch. Dort fällt seit dem 21. August auch die Straßenbahnlinie 7 aus, weil in der Georg-Schwarz-Straße Gleisbauarbeiten laufen. Wer dort trotzdem den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen will, muss auf einen Ersatzbus umsteigen – der häufig überfüllt ist.