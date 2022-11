﻿Leipziger Saunen drehen an der Preisschraube

Die Stadt hat schon eine Sauna schließen müssen – steht das bald auch anderen Betreibern bevor? Angesichts der Energiekrise ist die Branche in Bedrängnis geraten. So ist die Lage in Leipziger Saunen.

Lukas Diestel in der Finnlandsauna Am Bagger in Leipzig.

Leipzig. Die Sauna im "Poseidon" in Markkleeberg hat nach der corona-bedingten Schließung im Oktober 2021 erst gar nicht wieder aufgemacht und die Stadt Leipzig musste im September die Schließung der Sauna im Sportbad an der Elster verkünden – wegen Energiesparmaßnahmen.

Im August war die Branche in den Fokus gerückt, als Bundesnetzagenturchef Dirk Müller in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" kalte Saunen im Winter für möglich hielt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gasverbrauch im Freizeitbereich während des Winters angesichts der extrem hohen Energiepreise einfach weitergeht", so Müller damals.

Deutlich höhere Preise in Leipzigs Saunen

Seit März mussten einige Saunen in Leipzig ihre Preise teils deutlich erhöhen. Die „Finnlandsauna am Bagger“ in Thekla hat die Preise für Tageskarte und Ermäßigte um fünf Euro auf 25 bzw. 24 Euro angehoben. Die Abendkarte kostet mit 23 Euro sogar sechs und die 10er-Karte mit 230 Euro 50 Euro mehr als noch im Frühjahr. Außerdem macht die Panoramasauna statt um 11 erst um 12.30 Uhr für die Gäste auf.

Die Finnlandsauna Am Bagger in Leipzig musste die Preise deutlich erhöhen. © Quelle: André Kempner

Lukas Diestel betreibt die Sauna. „Wir mussten die Preise zum ersten September anpassen, da die Kosten so sehr gestiegen sind“, berichtet er. „Unsere Rechnung hat sich von 6.300 auf 11.700 Euro nahezu verdoppelt – und das pro Monat“. Weitere Erhöhungen seien aktuell nicht geplant, aber Diestel müsse warten, was der Versorger zur Lage sagt.

Die Besucherinnen und Besucher reagierten anfangs wenig begeistert auf die Preise: „Zu Beginn haben unsere Gäste ein wenig rumgemosert, aber sie habe es verstanden, als ich es erklärt habe.“ Die Gästezahlen seien trotzdem gleich geblieben, vermutlich auch, weil die Finnlandsauna am Bagger trotzdem ein vergleichsweise günstiges Angebot in Leipzig habe. Diestel hat aktuell keine Sorge, die Sauna im Winter schließen zu müssen: „Damit rechnen wir aktuell nicht, die Gasspeicher sind ja gut gefüllt.“

Die „Meri Sauna“ am Kulkwitzer See verlangt nun drei Euro mehr für die Tageskarte (28 Euro, ermäßigt plus zwei Euro auf 25 Euro) und die Abendkarte (jetzt 23 Euro). Die Tageskarte für die „Sauna im See“ beginnt jetzt bei 34 Euro, sie hat sich, ebenso wie die Stundentickets, um 3,50 Euro verteuert.

Eine Sauna musste die Stadt bereits schließen – das ist die Perspektive für die Sauna im Elstersportbad

Mit der Sauna im Sportbad an der Elster hat die Stadt erste Konsequenzen gezogen, um Energie zu sparen. Auch weil die Sauna teils mit Erdgas betrieben wurde, fiel die Entscheidung: "Damit leisten die Leipziger Sportbäder einen weiteren Beitrag in den kommunalen Bemühungen um kurzfristige Energieeinsparungen."

Die Sauna im Sportbad an der Elster hat aktuell geschlossen – Perspektive offen. © Quelle: André Kempner

Trotzdem hat die Stadt die Preise für die andere kommunale Sauna in der „Grünauer Welle“ um drei Euro auf 16 Euro, ermäßigt 14 Euro für 3,5 Stunden erhöht. Grund dafür sind stetig steigende Kosten, wie Sprecherin Katja Gläß der LVZ mitteilt: „Das betrifft sowohl die Energiekosten, aber z.B. auch die Personalkosten.“ Ziel sei es, die Saunen kostendeckend zu betreiben. Das sei aber angesichts der Coronazeit und hohen Energiepreise schwierig geworden, so dass „eine Weitergabe von Kosten an die Besucher nicht mehr zu vermeiden war“.

Bleibt die Sauna geöffnet?

Wie es mit der geschlossenen Sauna im Sportbad an der Elster weitergeht, ist unklar: „Eine Wiedereröffnung ist von den Entwicklungen rund um den Ukrainekrieg sowie der Energiekrise abhängig.“ Ein Datum stehe deswegen nicht fest.

Auch für die Sauna in der Grünauer Welle kommt es auf die Kostenentwicklung und Verfügbarkeit von Energie an. Katja Gläß beruhigt aber: „Eine Schließung der Sauna in der Grünauer Welle ist derzeit nicht geplant.“

