﻿Leipziger schicken weitere Stromgeneratoren in die Ukraine

Die Leipziger „Aktion Hilfspaket“ unterstützt mit ihrem zweiten großen Projekt erneut Menschen, die in der Ukraine oder in Deutschland unter den Folgen des russischen Angriffskrieges leiden.

Leipzig. Die Leipziger „Aktion Hilfspaket“ hat am Dienstag ihr zweites großes Projekt beendet. Vom Dezember 2022 bis zum 31. Januar 2023 hatte die ehrenamtliche Initiative, die Ukrainerinnen und Ukrainern in ihrer Heimat und in Deutschland hilft, Weihnachtsspenden für ein großes Paket gesammelt, das jetzt geschnürt wurde und auf die Reise gehen konnte.