Die Stadt hat die Schlachthofbrücke in der Richard-Lehmann-Straße zwar erneuert. Doch im Gleisbereich gibt es nach wie vor große Schäden. Die Erneuerung der Strecke sei derzeit nicht wirtschaftlich, so die LVB.

Schäden in den Gleisen in der Richard-Lehmann-Straße vor der Schlachthofbrücke in Leipzig. Die Gleise dort komplett auszutauschen, wäre nicht wirtschaftlich gewesen – meinen die Leipziger Verkehrsbetriebe.

Leipzig. Auf der Richard-Lehmann-Straße ist wieder Normalität eingekehrt. Seit 1. Juli rollt der Verkehr auf der Schlachthofbrücke. Die wichtige Ost-West-Achse, die Connewitz und die Südvorstadt mit dem Zentrum-Südost verbindet, kann nach einer Bauzeit von 14 Monaten von Autos wieder genutzt werden. Doch eins fällt vielen auf: Die 1970 errichtete Brücke wurde zwar saniert und ebenso wie ein Großteil der Bundesstraße instandgesetzt – der Beton zwischen den Straßenbahnschienen, auf denen die Autos fahren, allerdings nicht. Dort gibt es teilweise noch große Löcher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das betrifft nicht die Brücke (Investition: 3,9 Millionen Euro) selbst, sondern die sogenannte Brückenrampe. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben den Gleisbereich der Rampe zwar ausgebessert. Das war auch der Wunsch vieler Stadträte mit Blick auf die von ihnen angestrebte Mobilitätswende. Eine grundhafte Erneuerung dieser Rampe – mit Gehwegen, dem Gleisbereich und den Geländern – ist allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Wann, ist offen.

Schäden in den Gleisen in der Richard-Lehmann-Straße vor der Schlachthofbrücke in Leipzig. Die Gleise dort komplett auszutauschen, wäre nicht wirtschaftlich gewesen – meinen die Leipziger Verkehrsbetriebe. © Quelle: André Kempner

Wie das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt auf Anfrage erklärte, haben die Gleisanlagen in der Richard-Lehmann-Straße zwischen Arthur-Hoffmann-Straße und Zwickauer Straße derzeit für den Straßenbahnverkehr eine „sehr untergeordnete Bedeutung, da dort kein regulärer Linienbetrieb stattfindet.“ Zu großen Teilen bestünde die Gleisbauweise aus sogenannten Großverbundplatten. „Das sind Betonfertigteile mit fest verbundenen Schienen. Daher ist eine Erneuerung nur der Fahrbahndecke innerhalb der Gleise nicht möglich“, hieß es bei den LVB. Es müssten die Gleisanlagen einschließlich des kompletten Unterbaus erneuert werden. Da die Anlagen den Anforderungen an einen eingeschränkten Straßenbahnverkehr – etwa bei Umleitungen von Bahnen – technisch noch genügen, wäre eine komplette Erneuerung unwirtschaftlich für das Unternehmen. Und wurde daher – in Anbetracht anderer maroder Gleisanlagen in Leipzig – gar nicht erst in Betracht gezogen. Die Vollsperrung der Strecke während der Brückenbaumaßnahme sei allerdings genutzt worden, um die Fahrbahn außerhalb der Platten in einen sicheren Zustand zu versetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android